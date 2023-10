तुर्की में संसद के पास आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर ढेर

Terrorist attack near the parliament in turkey : तुर्की की राजधानी अंकारा में रविवार को संसद के पास एक भीषण बम विस्फोट हुआ है। तुर्की के आंतरिक मंत्रालय ने इस विस्फोट को 'आतंकवादी हमला' करार दिया। मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा, एक सैन्य वाहन में सवार होकर 2 आत्मघाती हमलावर सुरक्षा महानिदेशालय के प्रवेश द्वार पहुंचे और बम से हमला कर दिया। खबरों के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को भी ढेर कर दिया है।





खबरों के अनुसार, तुर्की की राजधानी अंकारा में संसद के नजदीक विस्फोट के बाद फायरिंग भी हुई। इस घटना से अंकारा दहल गया है। राजधानी अंकारा में रविवार को संसद का नया सत्र शुरू होने वाला था। तुर्की के आंतरिक मामलों के मंत्री ने कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने रविवार को उनके मंत्रालय के पास एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट कर दिया, जबकि दूसरा हमलावर पुलिस के साथ गोलीबारी में मारा गया।





राजधानी अंकारा में हमले के दौरान 2 पुलिस अधिकारी मामूली रूप से घायल हो गए। इस हमले के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं। फिलहाल इस मामले में मृतकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।





खबरों के अनुसार, संसद और आंतरिक मामलों की तरफ से अधिकारियों को तुरंत घटनास्‍थल पर रवाना किया गया है। दोनों पुलिस अधिकारियों का इलाज जारी है।

