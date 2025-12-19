अमेरिका में भीषण विमान हादसा, लैंडिंग के दौरान हुआ क्रैश, कई लोगों की मौत

Plane crash in America : अमेरिका में एक बार फिर भीषण विमान हादसा हो गया। इस बार ये बड़ा हादसा नॉर्थ कैरोलिना में हुआ है। यहां एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर बिजनेस जेट विमान चार्लोट से 45 मील उत्तर में स्थित स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भीषण आग लग गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। खबरों के अनुसार, विमान में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई।

हवाई अड्डे के पास गोल्फ खेल रहे खिलाड़ी इस भयानक घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। यह हवाई अड्डा नासकार टीमों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। खबरों के अनुसार, विमान में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई। विमान ने सुबह उड़ान भरी, लेकिन जल्द ही वापस लौट आया और लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी हादसा हो गया।

मृतकों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। कई एजेंसियां मिलकर राहत और जांच का काम कर रही हैं। दुर्घटनास्थल की जिम्मेदारी एफएए ने संभाल ली है। इस हादसे की जांच राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड भी करेगा। अगली सूचना तक हवाई अड्डा बंद रहेगा।

Edited By : Chetan Gour