शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (22:36 IST)

अमेरिकी राष्ट्रपति को थोड़ी राहत, मारिया मचाडो ने ट्रंप को समर्पित किया नोबेल पुरस्कार

Maria Corina Machado's statement on Nobel Peace Prize
Maria Corina Machado : साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) का पहला बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पुरस्कार को वेनिजुएलावासियों के साथ-साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी समर्पित किया है। मारिया ने कहा, आज हम जीत की दहलीज पर हैं और पहले से कहीं ज्यादा हम राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रमुख सहयोगियों के रूप में भरोसा करते हैं। मैं यह पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और हमारे उद्देश्य के प्रति उनके निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित करती हूं।

मारिया ने इस सम्मान के लिए अपने देशवासियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया है। इस साल के नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कई देशों ने नामांकित किया था। हालांकि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कई देशों ने नामांकित किया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि नोबेल पुरस्कार उनको दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने कई देशों के बीच युद्ध को समाप्त कराया है। शांति नोबेल की घोषणा करते हुए नोबेल समिति ने महिला नेता की शांति की एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक के रूप में सराहना की, जो बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखती हैं।

कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो : वेनेजुएला की एक प्रमुख राजनीतिक नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं मारिया कोरिना मचाडो। उन्हें उनके देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए किए गए अथक संघर्ष के लिए जाना जाता है।

उन्हें अक्सर वेनेजुएला की 'आयरन लेडी' कहा जाता है। वह वर्तमान सरकार, निकोलस मादुरो के तानाशाही रवैए की मुखर आलोचक रही हैं। उन्होंने 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 2002 में वोट-मॉनिटरिंग समूह 'सुमाते' की स्थापना की थी। वह अपनी राजनीतिक पार्टी 'वेंते वेनेजुएला' की राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं। उन्हें अपने संघर्ष के दौरान धमकियों और गिरफ्तारियों का भी सामना करना पड़ा।
