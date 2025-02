डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों का अंतरराष्ट्रीय अपराध कोर्ट ने किया विरोध, न्याय और मानवाधिकारों को लेकर की यह अपील

Bank unions to go on strike from March 24: बैंक यूनियनों ने 5 दिन के कार्य सप्ताह और सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती समेत विभिन्न मांगों को लेकर 24 मार्च से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 9 बैंक कर्मचारी संघों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) द्वारा आहूत हड़ताल का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कर्मचारी/अधिकारी निदेशकों के पदों को भरना भी है।