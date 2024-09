फ्रेंड्स ऑफ एमपी न्यूयॉर्क न्यूजर्सी की पिकनिक में इंदौरी पोहे-जलेबी, 300 लोग हुए शामिल

Friends of MP New York New Jersey: फ्रेन्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश न्यूयॉर्क न्यूजर्सी की 28 सितंबर को 7वीं वार्षिक पिकनिक का पेनिंगटन, न्यूजर्सी के रोजडेल पार्क में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 300 लोग शामिल हुए। आयोजन के दौरान प्रतिभागियों ने परंपरागत पोहा-जलेबी के साथ ही हलवा और श्रीखंड का आनंद भी लिया।

तूफान हेलेन के प्रभाव के कारण मौसम खराब था और बारिश हो रही थी, लेकिन इससे आयोजक टीम और उपस्थित लोगों के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा। सुबह की बारिश के बावजूद, पिकनिक में लगभग पूरी भागीदारी थी। कई परिवार प्रतीक्षा सूची में थे। हर साल की तरह, पिकनिक स्थल पर ही मध्य प्रदेश के व्यंजन तैयार किए गए। कई सांस्कृतिक आयोजन भी हुए।

दिन की शुरुआत इंदौर के पारंपरिक पोहा, जलेबी और साबू दाना वड़ा के नाश्ते से हुई। दोपहर के भोजन में पूरी, श्रीखंड और हलवा परोसा गया। पूरे आयोजन स्थल को 'मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों' के रंगों से सजाया गया था, साथ ही वन्यजीवों के चित्र बूथ और तख्तियां भी लगाई थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहली बार आने वाले परिवार सहज हों, टीम ने 'होस्ट-दोस्त' कार्यक्रम की योजना बनाई।





इसके माध्यम से नए लोगों को स्थायी परिवारों के साथ जोड़ा गया। साथ ही, सभी उपस्थित लोगों के नाम के लेबल पर उनके मध्य प्रदेश के शहरों के नाम थे। इसलिए स्कूल, कॉलेज, मूल शहरों के बहुत सारे पिछले कनेक्शन पाए गए। छोटे बच्चों और वरिष्ठों के लिए स्वयंसेवकों द्वारा पूरे दिन की विशेष गतिविधियों की योजना बनाई गई थी, जिसमें अंताक्षरी, संगीतमय मस्ती, क्रिकेट, लिटिल मास्टर शेफ, तंबोला आदि शामिल था।

सुबह की बूंदाबांदी के बावजूद, प्रतिभागी पूरे समय बहुत व्यस्त रहे और उन्होंने भोजन, बातचीत और खेलों का आनंद लिया। मध्य प्रदेश के डीजे पी (विवेक जैन) ने भी शानदार संगीत बजाया। जैसे ही उन्होंने 'गोटिलो' बजाया, लोगों ने अपनी रेन जैकेट, छाते छोड़ दिए और पूरी तरह से नाचने लगे। इस पिकनिक के लिए बनाया गया उनका विशेष साउंड ट्रैक 'पोहा पोहा' पिकनिक लॉन्च के बाद दुनिया भर में वायरल हो गया है।

भारतीय वाणिज्य दूतावास और अन्य सामुदायिक संगठनों के नेताओं ने इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। एफएमपीएनवाईएनजे 2015 से वार्षिक पिकनिक और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। पूरी तरह से स्वयंसेवकों द्वारा प्रबंधित पिकनिक मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक पुनर्मिलन का माध्यम बन गई है। यहां लोग पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से फिर से जुड़ रहे हैं।





इस कार्यक्रम का आयोजन और प्रबंधन करने वाले स्वयंसेवकों में जितेंद्र मुछाल, राजेश मित्तल, राज बंसल, अजीत जैन, आनंद राय, अमित मिश्रा, शमन जैन, अखिलेश लड्ढा, संजय मोदी, सार्थक पाठक, कपिल समदड़िया, मनोज कुलसेजा, आशीष विजयवर्गीय, निखिल शर्मा, सोनल शुक्ला, विवेक जैन और कई अन्य शामिल हैं।