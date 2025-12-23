Epstein Files : अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किए 30000 नए दस्तावेज, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सनसनीखेज खुलासा

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने मंगलवार को कुख्यात अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों, तस्वीरों और जांच सामग्री की एक नई खेप जारी की है। 30,000 पन्नों का यह संग्रह इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। ट्रंप पर 'सनसनीखेज' दावों की चेतावनी दस्तावेज जारी करने के साथ ही न्याय विभाग ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी संलग्न की है। मीडिया खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रम्प पर एपस्टीन मामले में किसी तरह की आपराधिक भूमिका का आरोप नहीं लगाया गया है। व्हाइट हाउस की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

ट्रम्प का नाम ज्यादातर बार किसी खबर या रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है, लेकिन कुछ दस्तावेज सीधे तौर पर ट्रम्प से जुड़े हैं। इनमें जनवरी 2020 का एक ईमेल भी शामिल है। हालांकि अधिकारियों ने ट्रंप पर किसी भी आपराधिक संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया है।

The Department of Justice has officially released nearly 30,000 more pages of documents related to Jeffrey Epstein.



Some of these documents contain untrue and sensationalist claims made against President Trump that were submitted to the FBI right before the 2020 election. To be… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 23, 2025 क्या है दस्तावेजों

मीडिया खबरों के मुताबिक दस्तावेजों में शामिल एक ईमेल, जिसकी तारीख 7 जनवरी 2020 है, में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन के निजी जेट से 1993 से 1996 के बीच कम से कम 8 बार सफर किया था। न्याय विभाग ने अपने पोस्ट में कहा कि जो दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ झूठे और सनसनीखेज आरोप भी शामिल हैं, जिन्हें साल 2020 के आम चुनाव से ठीक पहले फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (FBI) को सौंपा गया था।