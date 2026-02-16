सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. he murdered, then after drinking alcohol he committed brutality with the dead body
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (14:30 IST)

पहले हत्‍या की, फिर शराब पीकर शव के साथ की हैवानियत, फिर गर्लफ्रेंड की आत्‍मा से बात करने के लिए किया ये काम

murder in indore
इंदौर में MBA की छात्रा की हत्‍या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बता दें कि इंदौर में MBA छात्रा की हत्‍या के आरोप में पुलिस ने पीयूष धनोतिया को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में उसकी हैवानियत भरी करतूतें सामने आ रही हैं।

छात्रा की हत्‍या के बाद आरोपी पीयूष धनोतिया ने शराब पीकर शव के साथ हैवानियत की थी। इसके बाद वो मुंबई भाग गया। वहां पुलिस को चकमा देने के लिए वो अलग अलग ट्रेनों में सफर करता रहा। उसने अपना मोबाइल पहले ही बंद कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। मुंबई पहुंचकर मृतक की आत्मा से बात करने के लिए टोना टोटका भी किया है। साथ ही पुलिस को चकमा देने के लिए हर 100 किमी पर वह ट्रेन बदल लेता था। हत्या के बाद उसके फोन से ही घरवालों और कॉलेज के ग्रुप के मैसेज भेजे थे। इस दौरान उसके स्टेट्स में अश्लील वीडियो भी लगाए।

गर्लफ्रेंड की याद आई तो : मुंबई पहुंचने पर पीयूष को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आई तो उसने आत्‍म से बात करने का तरीका खोजा। इसके लिए उसने यूट्यूब पर आत्‍मा से बात करने का टोटका खोजा और पूजा का सामान लेकर आया। आत्‍मा से बात करने के लिए उसने मुंबई के नाला सोपारा इलाके में बैठकर टोना-टोटका किया।

मुंबई में नौकरी खोजी : आरोपी पीयूष धनोतिया ने एमबीए छात्रा की हत्या के बाद पहले कमरे में नशा किया। नशा के बाद वह रूम से निकल गया और स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर उसने सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद नई सिम लिया। साथ ही मुंबई की ट्रेन पर सवार हो गया। मुंबई पहुंचकर वह एक लॉज में ठहरा। इसके बाद आरोपी ने जॉब की तलाश शुरू की। दो दिन बाद उसे सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि इंदौर स्थित उसके कमरे से लाश मिली है।

बता दें कि मुंबई से गिरफ्तारी के बाद इंदौर पुलिस पीयूष को लेकर आ गई है। इसके बाद तीन दिन की रिमांड पर लिया है। पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। शव मिलने के बाद आरोपी ने छात्रा के फोन को मुंबई में ऑन किया था। इसके बाद फोन लेकर वह किसी ट्रेन में बैठ जाता था। 100 किमी बाद फिर दूसरी ट्रेन में बैठता। ट्रेन बदल-बदलकर वह पुलिस को गुमराह कर रहा था। इंदौर से आरोपी की तलाश में गई पुलिस ने उसे अंधेरी स्टेशन के ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है।

नशा करता है पीयूष, सीन रीक्रिएट करेगी पुलिस : यही नहीं, पीयूष नशे का भी आदि है। बताया जा रहा है कि हत्या वाले दिन मृतक के साथ शादी को लेकर विवाद हुआ था। साथ ही आरोपी ने पीड़िता के फोन में एक एप देख लिए थे। इससे उसे लग रहा था कि वह किसी और से बात करती है। पीड़िता इससे शादी करना चाहती थी लेकिन यह तैयार नहीं था। विवाद के बाद इसने पीड़िता की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने वहां नशा किया। साथ ही पीड़िता के साथ अमानवीय कृत किया। शव को कंबल से ढककर वहां से निकल गया। गिरफ्तारी के बाद पीयूष पुलिस को गुमराह कर रहा था। नई-नई कहानियां सुनाता था। वह गांजे और शराब का आदी था। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने 15 दिन पहले ही पीड़िता को मारने की प्लानिंग की थी। तीन दिन की रिमांड के दौरान पुलिस घटना स्थल पर इसे ले जाकर सीन रिक्रिएशन भी करेगी।
Edited By: Naveen R Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
CM योगी ने कहा, निवेशकों की समस्याओं के समाधान में विलंब स्वीकार नहीं

प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे ढाका, रहमान के शपथ समारोह में नहीं होंगे शामिल, जानिए कौन करेगा भारत का प्रतिनिधित्‍व

प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे ढाका, रहमान के शपथ समारोह में नहीं होंगे शामिल, जानिए कौन करेगा भारत का प्रतिनिधित्‍वTarique Rahman Swearing-in Ceremony : बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के 17 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। सभी की नजरें इस बात पर लगी हुईं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है, क्‍योंकि इस शपथ ग्रहण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्‍व करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्रध्यक्ष के साथ प्रतिनिधि शामिल होंगे।

टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना पर विवाद, क्या बोले सीएम फडणवीस?

टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना पर विवाद, क्या बोले सीएम फडणवीस?Maharashtra News in hindi : महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना से महाराष्‍ट्र की सियासत गरमाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तुलना को गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को इस पर शर्म आनी चाहिए।

ऑनलाइन गेमिंग को क्यों नहीं समझना चाहिए 'बच्चों का खेल'?

ऑनलाइन गेमिंग को क्यों नहीं समझना चाहिए 'बच्चों का खेल'?गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की मौत के मामले में हुई प्रारंभिक जांच से पता चला कि वे एक 'डेयर' यानी चुनौतियां देने वाला कोरियाई ऑनलाइन गेम खेलती थीं। इस घटना ने ऑनलाइन गेमिंग के बच्चों पर बुरे असर की ओर ध्यान खींचा।

इमरान खान की आंखें हुईं खराब, अस्‍पताल ले जाने की तैयारी, क्या कहती है मेडिकल रिपोर्ट?

इमरान खान की आंखें हुईं खराब, अस्‍पताल ले जाने की तैयारी, क्या कहती है मेडिकल रिपोर्ट?Imran Khan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेल में इलाज न मिलने से उनकी आंखों की रोशनी को स्थाई नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक, उन्हें जल्द ही इस्लामाबाद के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। सरकारी और निजी डॉक्टरों की एक संयुक्त टीम उनकी जांच शुरू कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 तक उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल सामान्य थी।

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR, जनता दर्शन कार्यक्रम में दिखे योगी के तेवर

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR, जनता दर्शन कार्यक्रम में दिखे योगी के तेवरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं, समयबद्ध व निष्पक्ष निस्तारण के दिए निर्देश

और भी वीडियो देखें

असम में कांग्रेस को राहत, भूपेन कुमार बोरा ने इस्तीफा वापस लिया

असम में कांग्रेस को राहत, भूपेन कुमार बोरा ने इस्तीफा वापस लियाBhupen Kumar Borah : असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद फैसला वापस ले लिया। राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व से बातचीत के बाद सुलझा विवाद, चुनाव से पहले कांग्रेस को राहत।

MP विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज, भगीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस ने घेरा, राज्यपाल नहीं पढ़ पाएं पूरा अभिभाषण

MP विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज, भगीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस ने घेरा, राज्यपाल नहीं पढ़ पाएं पूरा अभिभाषणमध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हुई। सोमवार से शुरु हुए बजट सत्र की शुरुआत राज्यसभा मंगुभाई पटेल के अभिभाष के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले सत्र की शुरुआत वंदे मातरम के गायन के साथ हुई, जिसके बाद राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों और विकसित मध्य प्रदेश' के रोडमैप का उल्लेख करना शुरू किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार के द्वारा 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने जैसी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख किया।

शहबाज शरीफ की बढ़ी मुश्किलें, बलोच विद्रोहियों के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक, रिहाई के बदले रखी बड़ी शर्त

शहबाज शरीफ की बढ़ी मुश्किलें, बलोच विद्रोहियों के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक, रिहाई के बदले रखी बड़ी शर्तBLA Ultimatum Pakistan Govt: पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ाते हुए 'सात दिन का अल्टीमेटम' जारी किया है। BLA के मीडिया विंग 'हक्काल' ने एक वीडियो संदेश जारी कर दावा किया है कि उनके कब्जे में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कम से कम सात जवान हैं।

CM योगी ने कहा, निवेशकों की समस्याओं के समाधान में विलंब स्वीकार नहीं

CM योगी ने कहा, निवेशकों की समस्याओं के समाधान में विलंब स्वीकार नहींCM Yogi Janta Darshan: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ किया। उन्होंने यहां आए हर फरियादी से स्वयं मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि लखनऊ आने से पहले अपनी समस्याओं को लेकर जनपद व मंडल स्तर पर तैनात अधिकारियों से जरूर मुलाकात करें।

पहले हत्‍या की, फिर शराब पीकर शव के साथ की हैवानियत, फिर गर्लफ्रेंड की आत्‍मा से बात करने के लिए किया ये काम

पहले हत्‍या की, फिर शराब पीकर शव के साथ की हैवानियत, फिर गर्लफ्रेंड की आत्‍मा से बात करने के लिए किया ये कामइंदौर में MBA की छात्रा की हत्‍या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बता दें कि इंदौर में MBA छात्रा की हत्‍या के आरोप में पुलिस ने पीयूष धनोतिया को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में उसकी हैवानियत भरी करतूतें सामने आ रही हैं।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

महाशिवरात्रि

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com