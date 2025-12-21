Epstein files : अमेरिकी न्याय विभाग से गायब हुए 16 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डोनाल्ड ट्रंप और एपस्टीन की तस्वीर भी शामिल

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने शुक्रवार, 18 दिसंबर को यौन अपराधी और दिवंगत फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के अपराधों की जांच से जुड़ी हजारों फाइलें जारी कीं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के न्याय विभाग को इन फाइलों को जारी करने के तरीके को लेकर कानूनी धमकियों और भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा है। अब मीडिया में खबरें हैं कि अमेरिकी न्याय विभाग की सार्वजनिक वेबसाइट से 16 महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए हैं, जो दिवंगत वित्तीय सलाहकार और दोषी सेक्स अपराधी जेफ्री एपस्टीन से संबंधित थे। ये दस्तावेज, जो शुक्रवार को पोस्ट किए गए थे, शनिवार तक गायब हो गए।

इन फाइलों में नुडे महिलाओं की कला चित्र, और एक तस्वीर भी शामिल थी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एपस्टीन, मेलानिया ट्रंप और गिलेन मैक्सवेल एक साथ दिखाई दे रहे थे। यह तस्वीर एक सीरीज की छायाचित्रों के रूप में पोस्ट की गई थी, जो फर्नीचर और दराजों के भीतर पाई गई थीं। गायब हुए दस्तावेजों ने ऑनलाइन अटकलों को जन्म दिया है कि आखिर क्या हटाया गया और क्यों, खासकर एपस्टीन और उनके साथ उठने-बैठने वाले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में सार्वजनिक रुचि को देखते हुए।

हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की तस्वीर की अनुपस्थिति को ट्विटर पर शेयर करते हुए सवाल किया कि क्या और कुछ छुपाया जा रहा है? हमें अमेरिकी जनता के लिए पारदर्शिता चाहिए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी ने 2000 के दशक में किए गए अभियोजन के फैसलों पर सवाल उठाए हैं, जब एपस्टीन ने एक minor स्टेट प्रॉस्टीट्यूशन अपराध स्वीकार किया था, बजाय इसके कि उस पर संघीय सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए जाते। कुछ दस्तावेजों में एपस्टीन की संपत्तियों और मशहूर हस्तियों की तस्वीरें शामिल थीं, जबकि अन्य अधिकतर काले रंग से ढके हुए थे या उनमें बुनियादी संदर्भ की कमी थी।

एक हिस्सा ही किया गया जारी

अमेरिकी विभाग ने एपस्टीन से संबंधित दस्तावेजों का केवल एक हिस्सा (आंशिक किश्त) ही जारी किया है। इन दस्तावेजों में बहुत सारी जानकारियों को यह कहते हुए छिपा दिया गया है कि सामग्री की समीक्षा के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है और पीड़ितों की सुरक्षा करना जरूरी है।



कांग्रेस के डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया कि यह कदम 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' का उल्लंघन है, जो 19 दिसंबर तक इन दस्तावेजों को लगभग पूरी तरह से सार्वजनिक करने का आदेश देता है। उन्होंने प्रशासन पर अधूरे खुलासे के जरिए ट्रम्प को बचाने का आरोप भी लगाया। Edited by : Sudhir Sharma