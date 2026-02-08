रविवार, 8 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. elon musks spacex focuses on moon mission delays mars plans for 2027 lunar landing
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (11:52 IST)

Elon Musk Big U-Turn: एलन मस्क ने अचानक क्यों बदला अपना प्लान? क्या अब मंगल की जगह चंद्रमा पर जाने की तैयारी

elon musk
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने फिलहाल अपने मंगल मिशन (Mars Mission) की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अब अपनी प्राथमिकताएं बदलते हुए चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। स्पेसएक्स का ताजा लक्ष्य मार्च 2027 तक चंद्रमा पर एक मानवरहित (Uncrewed) लैंडिंग करना है। 
इससे पहले एलन मस्क ने 2026 के अंत तक मंगल पर मानवरहित मिशन भेजने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसमें देरी होना तय माना जा रहा है। एक्सपर्ट्‍स का मानना है कि यह रणनीतिक बदलाव 'स्टारशिप' (Starship) रॉकेट के विकास पर अधिक ध्यान देने के लिए किया गया है।
 

क्यों चंद्रमा पर टिकी हैं मस्क की नजरें?

स्टारशिप एक विशाल, स्टेनलेस-स्टील से बना अंतरिक्ष यान है, जिसे पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य (Reusable) बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंसानों और भारी सामान को चंद्रमा और मंगल तक ले जाने में सक्षम होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, मंगल के बजाय पहले चंद्रमा को चुनना एक व्यावहारिक कदम है  चंद्रमा पृथ्वी के करीब है, जिससे वहां संचार लगभग तुरंत होता है। मंगल की तुलना में चंद्र मिशन को संभालना और वहां की चुनौतियों से निपटना अधिक आसान है। यह स्पेसएक्स को मंगल जैसे कठिन मिशन से पहले एक सुरक्षित वातावरण में प्रयोग करने का मौका देगा।

बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नया 'एआई' गठबंधन

चंद्रमा पर जाने की दौड़ में अमेरिका अकेला नहीं है। चीन भी इसी दशक में इंसानों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। 1972 के 'अपोलो 17' मिशन के बाद से अब तक कोई भी इंसान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। माना जा रहा है कि वैश्विक कूटनीतिक दबाव और अंतरिक्ष की होड़ ने भी स्पेसएक्स के इस फैसले को प्रभावित किया है।
 
इसके अलावा, एलन मस्क अंतरिक्ष विज्ञान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ जोड़ने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेसएक्स ने xAI का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के बाद स्पेसएक्स का मूल्यांकन  1 ट्रिलियन डॉलर (एक लाख करोड़ डॉलर) और एआई कंपनी का  250 बिलियन डॉलर का हो गया है। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि एआई चंद्रमा या मंगल मिशन में कैसे मदद करेगा, लेकिन इसकी संभावनाएं अपार हैं।

क्या मंगल का सपना खत्म हो गया है?

नहीं, मंगल मिशन पूरी तरह रद्द नहीं हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि मस्क का मंगल पर जाने का सपना अब भी जिंदा है, बस इसकी समयसीमा आगे बढ़ गई है। निवेशक और इंजीनियर दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि जब तक 'स्टारशिप' पूरी तरह तैयार न हो जाए, तब तक इंतजार करना ही बुद्धिमानी है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

4 रुपए वाले बयान पर बरसे ओवैसी, असम के CM पर कसा तंज, बोले- मैं तुम्हें 2 रुपए दे रहा, लोगे?

4 रुपए वाले बयान पर बरसे ओवैसी, असम के CM पर कसा तंज, बोले- मैं तुम्हें 2 रुपए दे रहा, लोगे?Asaduddin Owaisi took a dig at Himanta Biswa Sarma : तेलंगाना में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत को 2 रुपए की पेशकश कर उनका मजाक उड़ाया। ओवैसी ने 4 रुपए वाले बयान पर पलटवार किया। ओवैसी ने सरमा की 'मियां मुस्लिम' टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि वे मुस्लिम ऑटो चालकों को कम किराया देने की बात करते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं तुम्हें ये 2 रुपए दे रहा हूं, क्या तुम इसे लोगे?

बजट झटका और टैरिफ राहत— 6 दिन में ऐसे घूम गया शेयर बाजार का मूड

बजट झटका और टैरिफ राहत— 6 दिन में ऐसे घूम गया शेयर बाजार का मूडShare Market Review Market ki Baat : शेयर बाजार के लिए 6 दिन वाला यह कारोबारी हफ्ते बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले बजट की वजह से बाजार में भारी गिरावट आई तो बाद में अमेरिकी टैरिफ के घटने से बाजार में जबरदस्त उछाल भी आया। इस कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स 1311 और निफ्टी में 373 अंक बढ़ा।

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोल

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोलyogendra yadav decodes india us trade deal: सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इंडो-यूएस ट्रेड डील के संयुक्त बयान ने साफ कर दिया है कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जा रहा है।

क्या अमूल की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ेगी सहकारी भारत टैक्सी?

क्या अमूल की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ेगी सहकारी भारत टैक्सी?देश में सहकारिता के आधार पर पहली कैब सर्विस भारत टैक्सी की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आम लोगों को महंगे किराए से राहत दिलाने और ड्राइवरों की आय बढ़ाने के मकसद से शुरू यह सेवा कितना कारगर होगी?

जनकपुरी हादसे पर राहुल ने दिल्‍ली सरकार पर साधा निशाना, बोले- असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है...

जनकपुरी हादसे पर राहुल ने दिल्‍ली सरकार पर साधा निशाना, बोले- असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है...Delhi Janakpuri Bike Accident Case : पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने हादसे को लेकर दिल्‍ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। राहुल ने कहा कि असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है। उन्‍होंने कहा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी फिर एक युवा की जान ले गई।

और भी वीडियो देखें

CM योगी ने कहा- भारत-अमेरिका टैरिफ समझौता UP के लिए अवसर

CM योगी ने कहा- भारत-अमेरिका टैरिफ समझौता UP के लिए अवसरउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत प्रस्तावित भारत-अमेरिका शुल्क (टैरिफ) रूपरेखा राज्य की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेगा।

surajkund mela accident : फरिश्ता बनकर आए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, कई जानें बचाईं, पर खुद हार गए जिंदगी की जंग

surajkund mela accident : फरिश्ता बनकर आए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, कई जानें बचाईं, पर खुद हार गए जिंदगी की जंगसूरजकुंड मेले की जगमगाहट और खुशियों के बीच शनिवार की शाम एक ऐसी दुखद खबर लेकर आई, जिसने न केवल पुलिस महकमे, बल्कि हर सुनने वाले की आंखें नम कर दीं। हरियाणा पुलिस के जांबाज निरीक्षक (इंस्पेक्टर) जगदीश प्रसाद अब हमारे बीच नहीं रहे। मेले में एक झूला टूटने से हुए भीषण हादसे के दौरान, जगदीश प्रसाद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों को बचाने के लिए मौत के मुंह में छलांग लगा दी।

Indians attacked in Russia : रूस में चाकूबाजी से हड़कंप, 4 भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस

Indians attacked in Russia : रूस में चाकूबाजी से हड़कंप, 4 भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिसरूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के एक विश्वविद्यालय में शनिवार को चाकू से किए गए हमले में 4 भारतीय छात्रों समेत कम से कम 6 लोग घायल हो गए। मीडिया में आई खबरों और यहां भारतीय मिशन की तरफ से यह जानकारी दी गयी।

PM Modi Malaysia Visit Live: पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ मिलकर Pakistan को घेरा, आतंकवाद पर दिया दो टूक संदेश, कांप उठेगा इस्लामाबाद

PM Modi Malaysia Visit Live: पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ मिलकर Pakistan को घेरा, आतंकवाद पर दिया दो टूक संदेश, कांप उठेगा इस्लामाबादआतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के मौजूदा माहौल में भारत और मलेशिया, जो समुद्री पड़ोसी देश हैं, उन्हें अपने रिश्तों की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा का मुख्य संदेश भारत–मलेशिया संबंधों को नए स्तर पर ले जाना और हर संभव क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।

surajkund mela : खुशियों के बीच मातम, सूरजकुंड मेले में अचानक कैसे हुआ बड़ा हादसा, जानें अभी क्या हैं ताजा हालात

surajkund mela : खुशियों के बीच मातम, सूरजकुंड मेले में अचानक कैसे हुआ बड़ा हादसा, जानें अभी क्या हैं ताजा हालातहरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक मेले में झूला टूटने से 12 लोग घायल हुए और लोगों को बचाने की कोशिश में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए आयोजनस्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com