रविवार, 8 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. surajkund mela accident inspector jagdish prasad sacrifice
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: फरीदाबाद , रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (10:22 IST)

surajkund mela accident : फरिश्ता बनकर आए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, कई जानें बचाईं, पर खुद हार गए जिंदगी की जंग

surajkund accident
सूरजकुंड मेले की जगमगाहट और खुशियों के बीच शनिवार की शाम एक ऐसी दुखद खबर लेकर आई, जिसने न केवल पुलिस महकमे, बल्कि हर सुनने वाले की आंखें नम कर दीं। हरियाणा पुलिस के जांबाज निरीक्षक (इंस्पेक्टर) जगदीश प्रसाद अब हमारे बीच नहीं रहे। मेले में एक झूला टूटने से हुए भीषण हादसे के दौरान, जगदीश प्रसाद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों को बचाने के लिए मौत के मुंह में छलांग लगा दी।
 शनिवार को फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में एक झूला टूट कर गिर गया। उस समय ड्यूटी पर मौजूद निरीक्षक प्रसाद ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि, दूसरों की मदद करते समय उन्हें गंभीर चोटें लगीं और उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। हादसे में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 

कर्तव्य पथ पर अंतिम सांस

हादसा उस वक्त हुआ जब मेले में लगा एक झूला अचानक टूट गया और वहां चीख-पुकार मच गई। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने एक पल की भी देरी नहीं की। जहां लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वहीं यह जांबाज अधिकारी टूटते हुए झूले की ओर लपका ताकि नीचे दबे मासूमों और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया।

क्या कहा डीजीपी ने 

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने शनिवार रात निरीक्षक जगदीश प्रसाद के निधन पर शोक व्यक्त किया। निरीक्षक प्रसाद शनिवार का सूरजकुंड मेला मैदान में झूला टूटने से हुए हादसे के दौरान लोगों को बचाने की कोशिश करते समय घायल होने के बाद निधन हो गया था। सिंघल ने जोर देकर कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे हालातों के बावजूद, निरीक्षक प्रसाद ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। सिंघल ने बताया कि अधिकारी की तत्परता और बहादुरी के कारण कई जीवन बचाए गए, जो पुलिस सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है।

मथुरा के रहने वाले थे जगदीश प्रसाद 

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले जगदीश प्रसाद अपने पीछे बहादुरी की एक ऐसी कहानी छोड़ गए हैं, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने उन्हें एक समर्पित और निडर साथी बताया, जो हमेशा मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते थे।
 
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, डीजीपी सिंघल ने घोषणा की कि निरीक्षक प्रसाद के परिवार को एक करोड़ रुपये की बीमा राशि के साथ अन्य विभागीय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा पुलिस परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

4 रुपए वाले बयान पर बरसे ओवैसी, असम के CM पर कसा तंज, बोले- मैं तुम्हें 2 रुपए दे रहा, लोगे?

4 रुपए वाले बयान पर बरसे ओवैसी, असम के CM पर कसा तंज, बोले- मैं तुम्हें 2 रुपए दे रहा, लोगे?Asaduddin Owaisi took a dig at Himanta Biswa Sarma : तेलंगाना में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत को 2 रुपए की पेशकश कर उनका मजाक उड़ाया। ओवैसी ने 4 रुपए वाले बयान पर पलटवार किया। ओवैसी ने सरमा की 'मियां मुस्लिम' टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि वे मुस्लिम ऑटो चालकों को कम किराया देने की बात करते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं तुम्हें ये 2 रुपए दे रहा हूं, क्या तुम इसे लोगे?

बजट झटका और टैरिफ राहत— 6 दिन में ऐसे घूम गया शेयर बाजार का मूड

बजट झटका और टैरिफ राहत— 6 दिन में ऐसे घूम गया शेयर बाजार का मूडShare Market Review Market ki Baat : शेयर बाजार के लिए 6 दिन वाला यह कारोबारी हफ्ते बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले बजट की वजह से बाजार में भारी गिरावट आई तो बाद में अमेरिकी टैरिफ के घटने से बाजार में जबरदस्त उछाल भी आया। इस कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स 1311 और निफ्टी में 373 अंक बढ़ा।

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोल

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोलyogendra yadav decodes india us trade deal: सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इंडो-यूएस ट्रेड डील के संयुक्त बयान ने साफ कर दिया है कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जा रहा है।

क्या अमूल की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ेगी सहकारी भारत टैक्सी?

क्या अमूल की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ेगी सहकारी भारत टैक्सी?देश में सहकारिता के आधार पर पहली कैब सर्विस भारत टैक्सी की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आम लोगों को महंगे किराए से राहत दिलाने और ड्राइवरों की आय बढ़ाने के मकसद से शुरू यह सेवा कितना कारगर होगी?

जनकपुरी हादसे पर राहुल ने दिल्‍ली सरकार पर साधा निशाना, बोले- असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है...

जनकपुरी हादसे पर राहुल ने दिल्‍ली सरकार पर साधा निशाना, बोले- असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है...Delhi Janakpuri Bike Accident Case : पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने हादसे को लेकर दिल्‍ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। राहुल ने कहा कि असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है। उन्‍होंने कहा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी फिर एक युवा की जान ले गई।

और भी वीडियो देखें

Indians attacked in Russia : रूस में चाकूबाजी से हड़कंप, 4 भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस

Indians attacked in Russia : रूस में चाकूबाजी से हड़कंप, 4 भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिसरूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के एक विश्वविद्यालय में शनिवार को चाकू से किए गए हमले में 4 भारतीय छात्रों समेत कम से कम 6 लोग घायल हो गए। मीडिया में आई खबरों और यहां भारतीय मिशन की तरफ से यह जानकारी दी गयी।

PM Modi Malaysia Visit Live: पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ मिलकर Pakistan को घेरा, आतंकवाद पर दिया दो टूक संदेश, कांप उठेगा इस्लामाबाद

PM Modi Malaysia Visit Live: पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ मिलकर Pakistan को घेरा, आतंकवाद पर दिया दो टूक संदेश, कांप उठेगा इस्लामाबादआतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के मौजूदा माहौल में भारत और मलेशिया, जो समुद्री पड़ोसी देश हैं, उन्हें अपने रिश्तों की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा का मुख्य संदेश भारत–मलेशिया संबंधों को नए स्तर पर ले जाना और हर संभव क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।

surajkund mela : खुशियों के बीच मातम, सूरजकुंड मेले में अचानक कैसे हुआ बड़ा हादसा, जानें अभी क्या हैं ताजा हालात

surajkund mela : खुशियों के बीच मातम, सूरजकुंड मेले में अचानक कैसे हुआ बड़ा हादसा, जानें अभी क्या हैं ताजा हालातहरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक मेले में झूला टूटने से 12 लोग घायल हुए और लोगों को बचाने की कोशिश में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए आयोजनस्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता : ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी नए नक्शे से PoK और अक्साई चीन पर मचाई हलचल

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता : ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी नए नक्शे से PoK और अक्साई चीन पर मचाई हलचलशनिवार को जब भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की, तो ट्रंप प्रशासन द्वारा साझा किए गए भारत के एक नक्शे ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय द्वारा जारी इस नक्शे में पूरे जम्मू-कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है, को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है।

WHO : आपात हालात में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1 अरब डॉलर की अपील

WHO : आपात हालात में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1 अरब डॉलर की अपीलविश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मानवीय संकटों और हिंसक टकरावों में फंसे करोड़ों लोगों तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को पहुंचाने के इरादे से इस वर्ष के लिए 1 अरब डॉलर की अपनी वैश्विक अपील जारी की है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने मंगलवार को बताया कि यह अपील, हिंसक टकराव, विस्थापन और आपदाओं से जूझ रहे लोगों तक, केवल स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने तक सीमित नहीं है। यह उन्हें भरोसा देने के लिए भी है कि दुनिया ने उनसे अपनी आंखें नहीं मोड़ ली हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com