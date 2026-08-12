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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :वेनचांग , Wednesday, 12 August 2026 (13:32 IST)

चीन सदमे में: 'लॉन्ग मार्च 7A' रॉकेट में उड़ान भरते ही हुआ बड़ा विस्फोट, ISRO से बराबरी करने में मुंह की खाई

china long march 7A mission failed
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (13:32 IST)
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चीन के महात्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक बड़ा झटका लगा है। हैनान द्वीप पर स्थित वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के भीतर चीन का नया और शक्तिशाली 'लॉन्ग मार्च 7A' (Long March 7A) रॉकेट एक भीषण विस्फोट का शिकार हो गया। यह हादसा रॉकेट की उड़ान के प्रथम चरण (First-stage flight) में ही घटित हुआ, जिससे पूरा मिशन पूरी तरह असफल हो गया। ALSO READ: सूर्य ग्रहण से पहले कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 250 की मौत और 3000 लापता; 21 आफ्टरशॉक से दहशत
 

उड़ान भरते ही आसमान में बना आग का गोला

प्रत्यक्षदर्शियों और लॉन्च के दौरान जारी वीडियो फुटेज के अनुसार, रॉकेट ने लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। लेकिन महज कुछ ही सेकंड बाद, जब रॉकेट अपने पहले चरण की उड़ान में ही था, उसमें एक अचानक और तीव्र विस्फोट हुआ। देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार और आग की लपटें फैल गईं तथा रॉकेट के टुकड़े समुद्र और आसपास के क्षेत्रों में जा गिरे।
 
प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार, यह हादसा रॉकेट के पहले चरण में किसी तकनीकी खराबी, थ्रस्ट असंतुलन या ईंधन रिसाव के कारण हुआ हो सकता है। हालांकि, चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (CNSA) ने अभी तक विस्फोट के सटीक कारणों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ALSO READ: बलूचिस्तान में आजादी का जश्न, पाकिस्तानी प्रतीकों को हटाने का ऐलान, पाकिस्तानी सेना का कड़ा पहरा
 

क्या था मिशन का उद्देश्य?

'लॉन्ग मार्च 7A' रॉकेट चीन की नई पीढ़ी के मध्यम-भारी लिफ्ट रॉकेटों का हिस्सा है। इसे विशेष रूप से उच्च-कक्षा (High-orbit) उपग्रहों, भू-समकालिक कक्षा (GEO) अभियानों और चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशनों तक भारी रसद व पेलोड भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विफलता चीन के आगामी अंतरिक्ष कार्यक्रमों और उपग्रह प्रक्षेपण शेड्यूल को प्रभावित कर सकती है।
 

विफलता के मायने और आगे की राह

चीन आमतौर पर अपने अंतरिक्ष हादसों और असफलताओं की जानकारी को सार्वजनिक करने से बचता है या उसमें देरी करता है। लेकिन वेनचांग लॉन्च सेंटर तटवर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस हादसे को छुपाया नहीं जा सका।
 
अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि इस विफलता के बाद चीन के 'लॉन्ग मार्च' रॉकेट शृंखला की सुरक्षा समीक्षा की जाएगी। विशेषज्ञों की एक समिति इस हादसे के डेटा का विश्लेषण करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि खराबी इंजन में थी, सॉफ्टवेयर नियंत्रण में या संरचनात्मक ढांचे में। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक 'लॉन्ग मार्च 7A' की आगामी उड़ानों पर रोक लगने की संभावना है।
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