चीन सदमे में: 'लॉन्ग मार्च 7A' रॉकेट में उड़ान भरते ही हुआ बड़ा विस्फोट, ISRO से बराबरी करने में मुंह की खाई

उड़ान भरते ही आसमान में बना आग का गोला

प्रत्यक्षदर्शियों और लॉन्च के दौरान जारी वीडियो फुटेज के अनुसार, रॉकेट ने लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। लेकिन महज कुछ ही सेकंड बाद, जब रॉकेट अपने पहले चरण की उड़ान में ही था, उसमें एक अचानक और तीव्र विस्फोट हुआ। देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार और आग की लपटें फैल गईं तथा रॉकेट के टुकड़े समुद्र और आसपास के क्षेत्रों में जा गिरे।

क्या था मिशन का उद्देश्य?

'लॉन्ग मार्च 7A' रॉकेट चीन की नई पीढ़ी के मध्यम-भारी लिफ्ट रॉकेटों का हिस्सा है। इसे विशेष रूप से उच्च-कक्षा (High-orbit) उपग्रहों, भू-समकालिक कक्षा (GEO) अभियानों और चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशनों तक भारी रसद व पेलोड भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विफलता चीन के आगामी अंतरिक्ष कार्यक्रमों और उपग्रह प्रक्षेपण शेड्यूल को प्रभावित कर सकती है।

विफलता के मायने और आगे की राह

चीन आमतौर पर अपने अंतरिक्ष हादसों और असफलताओं की जानकारी को सार्वजनिक करने से बचता है या उसमें देरी करता है। लेकिन वेनचांग लॉन्च सेंटर तटवर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस हादसे को छुपाया नहीं जा सका।

अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि इस विफलता के बाद चीन के 'लॉन्ग मार्च' रॉकेट शृंखला की सुरक्षा समीक्षा की जाएगी। विशेषज्ञों की एक समिति इस हादसे के डेटा का विश्लेषण करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि खराबी इंजन में थी, सॉफ्टवेयर नियंत्रण में या संरचनात्मक ढांचे में। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक 'लॉन्ग मार्च 7A' की आगामी उड़ानों पर रोक लगने की संभावना है।