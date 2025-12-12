पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट तक कराया इंतजार, बिन बुलाए मीटिंग रूम में घुसे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तय कार्यक्रम के मुताबिक मुलाकात से पहले शरीफ को करीब 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन पुतिन बैठक में पहुंचे ही नहीं।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि शाहबाज शरीफ अपने विदेश मंत्री इशाक डार के साथ एक वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। लंबे इंतजार के बाद अधीर हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अचानक पास के उस कमरे में प्रवेश कर लिया, जहां राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के बीच क्लोज़्ड-डोर बैठक चल रही थी। वीडियो में वह दोनों नेताओं के सामने खड़े नजर आए।

The Moment PM Sharif Gate-crashed Putin's Meeting With Erdogan After Waiting For 40 Mins https://t.co/r4L9XhA9IY pic.twitter.com/shi7YLMgmP — RT_India (@RT_India_news) December 12, 2025 RT इंडिया द्वारा शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक निर्धारित द्विपक्षीय वार्ता के टलने के बाद शरीफ बिना बुलाए बैठक कक्ष में पहुंचे, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद वहां से निकल गए।