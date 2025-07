हिमाचल के दो भाइयों ने एक ही युवती संग रचाई शादी, क्या है पहाड़ी समाज में प्रचलित ‘बहुपति प्रथा’ का इतिहास

British fighter jet F-35B took off from Kerala: केरल में एक महीने पहले तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया ब्रिटेन का लड़ाकू विमान 'एफ-35 बी' मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद मंगलवार को स्वदेश लौट गया। हवाई अड्‍डा सूत्रों ने बताया कि यह विमान पूर्वाह्न 10 बजकर 50 मिनट पर ऑस्ट्रेलिया के डार्विन के लिए रवाना हुआ।