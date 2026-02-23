सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Uproar over cat entry into MY Hospital in indore
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (18:13 IST)

MY हॉस्पिटल में बिल्ली की एंट्री पर बवाल, डीन ने दिया नोटिस, कैटवॉक मरीजों के लिए हो सकता है खतरनाक

MY Hospital
इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात वार्ड में चूहों के कुतरने के कारण दो मासूम बच्चों की मौत के मामले से हड़कंप मचा था, अब अस्पताल परिसर में बिल्लियों की आवाजाही का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टाफ और मरीजों व दवा स्टोर रूम के आसपास बिल्लियों के होने से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। ताजा मामला अस्पताल की HIV यूनिट का है, जहां बिल्लियों के घूमने की बात सामने आई है।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने एमवाय अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. अशोक यादव को अस्पताल की ओपीडी में बिल्लियों की मौजूदगी को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कैटवॉक को संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता व्यवस्था और जैव सुरक्षा मानकों के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। एक सप्ताह के भीतर सुपरिटेंडेंट को जारी किया गया यह दूसरा नोटिस है।
MY Hospital
नोटिस में कहा गया है कि अस्पताल के स्टेराइल जोन, वार्ड और विशेष रूप से HIV/ART जैसे संवेदनशील उपचार क्षेत्रों में किसी भी पशु की मौजूदगी जैविक जोखिम की श्रेणी में आती है। इसे मरीजों की सुरक्षा और संस्थान की प्रतिष्ठा के लिए चिंताजनक बताया गया है।

जानकारी अनुसार एमवाय अस्पताल की ओपीडी में एक बिल्ली ने तीन बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद ओपीडी और आसपास के हिस्सों में बिल्लियों की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। इतना ही नहीं एआरटी केंद्र और एचआईवी संक्रमित मरीजों को दवा वितरण करने वाले कक्ष तक भी बिल्लियों के पहुंचने की शिकायत सामने आई है। इसी कक्ष से मरीजों को दवाएं दी जाती हैं। यहां नवजात बच्चों के लिए दी जाने वाली दवाएं भी सुरक्षित रखी जाती हैं। ऐसे संवेदनशील स्थान पर जानवरों की मौजूदगी ने संक्रमण और साफ-सफाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने भी सफाई देते हुए कहा कि किसी भी मरीज या दवा को नुकसान नहीं पहुंचा है। सभी सैंपल तय नियमों के अनुसार लिए और जांच के लिए भेजे जाते हैं। वहीं साफ-सफाई में कमी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
Edited By: Naveen R Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
UP goes Global : जर्मनी की कंपनियों का यूपी पर भरोसा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश पर की अहम बैठक

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेर

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेरKishtwar terrorist encounter case : सेना के एक खोजी कुत्ते टायसन ने बहुत हिम्मत दिखाई और किश्तवाड़ में एक एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान पहली गोली खाई। इससे सुरक्षाबलों को आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने और जैश-ए-मोहम्मद संगठन के एक टाप कमांडर समेत 3 को सफलतापूर्वक मारने में मदद मिली। सेनाधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद छातरू इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता टली, अमेरिकी कोर्ट के फैसले का दिखा असर, जानिए कब होगी अगली बैठक

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता टली, अमेरिकी कोर्ट के फैसले का दिखा असर, जानिए कब होगी अगली बैठकIndia-US trade talks postponed : भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल, टैरिफ के मसले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच होने वाली अंतरिम व्यापार समझौते (ट्रेड डील) पर बातचीत फिलहाल टल गई है। खबरों के अनुसार, दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों की अहम बैठक 23 फरवरी से वॉशिंगटन में शुरू होने वाली थी। अब इस बैठक को आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया है।

कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत पड़ी, मेरठ में गरजे PM मोदी

कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत पड़ी, मेरठ में गरजे PM मोदीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मेरठ से 12930 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इससे पहले मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और यहां से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर किया। अपने भाषण में प्रधानंमत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा।

Pakistan के हमले से बौखलाया अफगानिस्तान, महिलाओं और बच्चों को बनाया निशाना, बदला लेने की धमकी

Pakistan के हमले से बौखलाया अफगानिस्तान, महिलाओं और बच्चों को बनाया निशाना, बदला लेने की धमकीपाकिस्तानी एयरफोर्स ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पक्तिका और नांगरहार में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले से अफगानिस्तान बौखला उठा। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने बरमल, अरगुन, खोगयानी, बहसूद और घनी खेल जिले में एयरस्ट्राइक की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया, बोले- दशकों की लूट अब नहीं चलेगी...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया, बोले- दशकों की लूट अब नहीं चलेगी...Donald Trump's big announcement regarding global tariffs : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आने वाले सभी विदेशी सामानों पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे और उनके मुताबिक अब इस स्थिति को बदला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और इसे बेहद खराब बताया।

और भी वीडियो देखें

tejas fighter jet crash पर HAL का बयान, यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थी

tejas fighter jet crash पर HAL का बयान, यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थीतेजस लड़ाकू विमान के निर्माता हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने विमान के क्रैश होने की खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थी। HAL ने कहा कि समकालीन लड़ाकू विमानों के बीच 'एलसीए तेजस' (LCA Tejas) का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतरीन है।

भावनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 10.50 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त

भावनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 10.50 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्तBhavnagar News: भावनगर जिले के शिहोर तालुका के सखा वदर गांव की सीमा में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक वाड़ी (खेत) क्षेत्र में छापा मारा, जहां खेती की आड़ में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की खेती किए जाने का पर्दाफाश हुआ है।

UP goes Global : जर्मनी की कंपनियों का यूपी पर भरोसा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश पर की अहम बैठक

UP goes Global : जर्मनी की कंपनियों का यूपी पर भरोसा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश पर की अहम बैठकमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से गए प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें राज्य में निवेश का आमंत्रण दिया।

MY हॉस्पिटल में बिल्ली की एंट्री पर बवाल, डीन ने दिया नोटिस, कैटवॉक मरीजों के लिए हो सकता है खतरनाक

MY हॉस्पिटल में बिल्ली की एंट्री पर बवाल, डीन ने दिया नोटिस, कैटवॉक मरीजों के लिए हो सकता है खतरनाकइंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात वार्ड में चूहों के कुतरने के कारण दो मासूम बच्चों की मौत के मामले से हड़कंप मचा था, अब अस्पताल परिसर में बिल्लियों की आवाजाही का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टाफ और मरीजों व दवा स्टोर रूम के आसपास बिल्लियों के होने से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है।

UP goes Global : सिंगापुर में CM योगी का बड़ा धमाका: पहले ही दिन यूपी को 20,000 करोड़ के MoU, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी में भारी निवेश

UP goes Global : सिंगापुर में CM योगी का बड़ा धमाका: पहले ही दिन यूपी को 20,000 करोड़ के MoU, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी में भारी निवेशमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सिंगापुर दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश को निवेश और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुईं। आधिकारिक बैठकों और निवेशकों के साथ संवाद के बीच कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। पहले दिन कुल 19,877 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए अहम माने जा रहे हैं।

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौकाGoogle Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com