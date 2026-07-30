इंदौर के वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल, नाबालिग लड़के पर मारपीट का आरोप
इंदौर के एक वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट के वीडियो से हड़कंप मच गया। इसमें साफ दिख रहा है कि एक लड़का, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, डंडे से महिलाओं को पीट रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि यह देश के सबसे स्वच्छ शहर की तासीर नहीं है। ALSO READ: इंदौर में भयानक हत्या, गर्लफ्रेंड का गला घोंटा, फिर पेट्रोल छिड़क कर जलाया
मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में स्थित मरीमाता पानी की टंकी के पास महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसाइटी के वृद्धाश्रम का है। पुलिस ने इसकी संचालिका को थाने बुलाया और समझाइश देकर छोड़ दिया।
बताया जा रहा है कि लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बुधवार को लड़के का एक बुजुर्ग महिला से विवाद हो गया। इस पर लड़के ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में बीच-बचाव करने वालों के साथ भी वह हाथापाई करता नजर आ रहा है। एसीपी के मुताबिक, बच्चे की काउंसलिंग कराई जाएगी। ALSO READ: इंदौर में बीच सड़क पर बॉयफ्रेंड का आतंक, लड़की को बाल पकड़कर पर पीटा, जमीन पर गिराया, पेट में लात मारी
इस घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। जिसने भी यह वीडियो देखा, सिहर उठा। कहा जा रहा है कि यह घटना इंदौर के ऊपर एक काला धब्बा है। ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए!
फिलहाल, वृद्धाश्रम की संचालिका नीलम दुबे को लड़के को बुजुर्गों से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि उसे गुरुवार को वृद्धाश्रम से हटाकर नाबालिग बच्चों की देखरेख करने वाली संस्था में भेजा जाएगा।