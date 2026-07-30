इंदौर के वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल, नाबालिग लड़के पर मारपीट का आरोप

मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में स्थित मरीमाता पानी की टंकी के पास महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसाइटी के वृद्धाश्रम का है। पुलिस ने इसकी संचालिका को थाने बुलाया और समझाइश देकर छोड़ दिया।

इस घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। जिसने भी यह वीडियो देखा, सिहर उठा। कहा जा रहा है कि यह घटना इंदौर के ऊपर एक काला धब्बा है। ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए!

फिलहाल, वृद्धाश्रम की संचालिका नीलम दुबे को लड़के को बुजुर्गों से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि उसे गुरुवार को वृद्धाश्रम से हटाकर नाबालिग बच्चों की देखरेख करने वाली संस्था में भेजा जाएगा।