इंदौर में हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, युवक को सूंड में लपेटकर कुचला, CCTV वीडियो से मचा हड़कंप

Indore elephant attack News : इंदौर में एक हैरान कर देने वाला दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल, चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा चालक को हाथी को गुड़ खिलाना भारी पड़ गया। खबरों के अनुसार, यह घटना राजनगर इलाके की है, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद हाथी को क्षेत्र में घुमाया जा रहा था। इसी बीच ऑटो चालक हाथी के पास पहुंचा और उसे गुड़ खिलाने लगा, तभी अचानक हाथी भड़क गया और उसने हमला कर दिया। बाद में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। हादसे का CCTV वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

इलाज के दौरान ऑटो रिक्शा चालक की मौत

इंदौर में एक हैरान कर देने वाला दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल, चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा चालक को हाथी को गुड़ खिलाना भारी पड़ गया। खबरों के अनुसार, यह घटना राजनगर इलाके की है, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद हाथी को क्षेत्र में घुमाया जा रहा था। इसी बीच ऑटो चालक हाथी के पास पहुंचा और उसे गुड़ खिलाने लगा, तभी अचानक हाथी भड़क गया और उसने हमला कर दिया। बाद में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। ऑटो चालक का नाम विजय राव बताया जा रहा है।

हादसे का CCTV वीडियो आया सामने

हादसे का CCTV वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई और हर कोई स्तब्ध रह गया। CCTV वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथी पहले युवक को सूंड से मारता और फिर पैर से कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। हादसे के तुरंत बाद हाथी के महावत ने उसे काबू में करने की कोशिश भी की, लेकिन काबू में नहीं आया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

खबरों के अनुसार, हाथी ने विजय राव को अपनी सूंड में उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद हाथी ने उसे पैरों से कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल विजय राव को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

महावत को लिया हिरासत में

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। पुलिस जांच कर रही है कि हाथी को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के दौरान सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक नियमों का पालन किया गया था या नहीं? पुलिस ने मामले में हाथी के महावत को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।