इससे पहले 26 फरवरी को भी केरल के अन्नमनाडा महादेव मंदिर में वलियाविलक्कु उत्सव के दौरान एक पालतू हाथी ने अचानक एक युवक पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
Kerala के Munnar के वगुवरई इलाके में जंगली हाथी ‘पडयप्पा’ ने रात में यात्रियों से भरी एक कार पर हमला कर दिया। हमले के दौरान यात्री कार के अंदर फंसे रहे और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। ड्राइवर की सूझबूझ से कार को सुरक्षित पीछे हटाया गया और बड़ा हादसा टल गया।#elephant pic.twitter.com/Zu2rkcGEhZ— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) March 23, 2026