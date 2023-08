चाकू घोंपकर ली इंजीनियर की जान, इंदौर में रोडरेज मामले में 3 दिन में 2 की हत्या

Tomato in UP Rs 50 per kg: उत्तर प्रदेश में आज से टमाटर 50 रुपए प्रति किलोग्राम के रियायती भाव पर मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) ने नेपाल से 10 टन टमाटर के आयात का अनुबंध किया है।