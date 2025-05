कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, पाकिस्तान को IMF का ऋण चौंकाने वाला और निराशाजनक

What Is The Pakistn Real Name: करीब 200 साल भारत पर राज करने के बाद जब अंग्रेज यहां से गए तो सन 1947 में देश के दो टुकड़े कर गए। यूं तो विभाजन की त्रासदी से जन्मे इस मुल्क को हम 'पाकिस्तान' के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको इसका पूरा और आधिकारिक नाम पता है? आइए, इस रोचक सवाल का जवाब जानते हैं और साथ ही जानते हैं पाकिस्तान से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आपने पहले न सुने हों।