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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (17:08 IST)

State Foundation Day 01 मई: महाराष्ट्र, गुजरात स्थापना दिवस, जानें 10 खास बातें

महाराष्ट्र स्थापना दिवस
1 May Celebration India: हर साल 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य अलग-अलग अस्तित्व में आए थे। इससे पहले, ये दोनों बॉम्बे राज्य (Bombay State) का हिस्सा थे।ALSO READ: International Workers Day: श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाना है जरूरी, जानें 5 खास त‍थ्य

राज्य के विभाजन का मुख्य कारण था भाषा और सांस्कृतिक पहचान- महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस न केवल इन राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि यह उनके सांस्कृतिक गौरव, भाषा और लोक परंपरा को भी उजागर करता है। 
 

यहां इस खास दिन से जुड़ी 10 प्रमुख बातें दी गई हैं:

 
1. बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960: संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के तहत 1 मई 1960 को पूर्ववर्ती बॉम्बे राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया।
 
2. भाषाई आधार पर विभाजन: यह विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात राज्य बनाया गया।
 
3. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन: महाराष्ट्र राज्य की मांग के लिए 'संयुक्त महाराष्ट्र समिति' ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था। इस संघर्ष में 106 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिन्हें आज भी शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाती है।

1 मई गुजरात स्थापना दिवस
4. महागुजरात आंदोलन: इसी तरह, गुजराती भाषी लोगों ने इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में अलग राज्य की मांग के लिए 'महागुजरात आंदोलन' चलाया था।
 
5. मुंबई पर विवाद: विभाजन के समय सबसे बड़ा सवाल यह था कि मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे) किस राज्य का हिस्सा होगा। अंततः मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया।
 
6. अहमदाबाद से गांधीनगर: गुजरात की स्थापना के समय उसकी पहली राजधानी अहमदाबाद थी। बाद में 1970 में राजधानी को गांधीनगर स्थानांतरित कर दिया गया।
 
7. नेहरू और चव्हाण की भूमिका: महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री के रूप में यशवंतराव चव्हाण ने शपथ ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजभवन, मुंबई में नए राज्य के नक्शे का अनावरण किया था।
 
8. शिवाजी पार्क में परेड: हर साल 1 मई को मुंबई के शिवाजी पार्क में भव्य परेड आयोजित की जाती है, जिसमें राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
 
9. सार्वजनिक अवकाश: इस दिन दोनों राज्यों में सार्वजनिक अवकाश होता है। सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। शेयर बाजार (BSE और NSE) में भी इस दिन कारोबार नहीं होता।
 
10. मजदूर दिवस का संयोग: 1 मई को न केवल इन राज्यों का स्थापना दिवस है, बल्कि इसी दिन दुनिया भर में 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' (International Workers Day) भी मनाया जाता है।
 
इस दिन को राज्य सरकार, स्कूल और कॉलेज विशेष कार्यक्रमों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और ध्वजारोहण के माध्यम से मनाते हैं।

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