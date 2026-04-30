गुरुवार, 30 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. आज का दिन
  4. 5 Interesting Facts About Labour Day
Written By वेबदुनिया फीचर टीम

International Workers Day: श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाना है जरूरी, जानें 5 खास त‍थ्य

विश्‍व मजदूर दिवस
Labour Day 2026: हर साल 1 मई को दुनिया भर में 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' या 'मई दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 01 मई को मनाया जाने वाला विश्‍व मजदूर दिवस उन मजदूरों और कामगारों को समर्पित है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और विकास की असली नींव होते हैं।
 
इतिहास: श्रमिक दिवस का इतिहास 19वीं सदी के मजदूर आंदोलनों से जुड़ा है, जब बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और न्यायसंगत मजदूरी की मांग को लेकर हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए थे। यह दिन कामगारों के अधिकारों, सुरक्षा, समान अवसर और श्रमिक संघों के योगदान को याद करने का अवसर है।
 

क्यों मनाना है जरूरी?

श्रमिक दिवस मनाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि कामगारों के अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक जरिया है। इसे मनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दिन मजदूरों को उनके अधिकारों-जैसे न्यूनतम वेतन, सीमित कार्य घंटे और सुरक्षित कार्यस्थल के प्रति सचेत करता है। यह उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए अपनी जान गंवाई और आंदोलन किए। समाज में मजदूरों के साथ होने वाले भेदभाव और शोषण को रोकने के लिए यह दिन एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।
 

श्रमिक दिवस के बारे में 5 खास तथ्य

8 घंटे की शिफ्ट की शुरुआत: 19वीं शताब्दी तक मजदूरों को दिन में 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने '8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम' की मांग को लेकर ऐतिहासिक हड़ताल की थी।
 
शिकागो का 'हेमार्केट' कांड: 4 मई 1886 को शिकागो के हेमार्केट में प्रदर्शन के दौरान एक बम धमाका हुआ, जिसमें कई मजदूर और पुलिसकर्मी मारे गए। इसी घटना की याद में 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में चुनने का फैसला लिया गया।
 
भारत में पहली शुरुआत (1923): भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मद्रास (अब चेन्नई) में मनाया गया था। इसकी शुरुआत 'लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान' ने की थी।
 
लाल झंडे का प्रतीक: भारत में पहली बार जब मजदूर दिवस मनाया गया, तभी पहली बार लाल झंडे का उपयोग मजदूरों के प्रतीक के रूप में किया गया था, जो संघर्ष और एकजुटता का रंग माना जाता है।
 
दुनिया भर में अलग नाम: इसे कई देशों में 'लेबर डे', 'मई दिवस' या 'कामगार दिवस' के नाम से जाना जाता है। 80 से अधिक देशों में इस दिन आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश होता है।
 
भारत और दुनिया के अन्य देशों में इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, सम्मान समारोह और श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दिन न केवल श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करता है, बल्कि समाज में उनके अधिकारों और सम्मान की जरूरत को भी उजागर करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Buddha Purnima wishes: बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे अलग खुशियों भरे शुभकामना संदेश
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स

Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्सHealth care in summer: गर्मी के मौसम में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। यदि आप नियमित रूप से इन घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स का पालन करते हैं, तो आप गर्मी के मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। आइए यहां जानते हैं 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स के बारे में खास जानकारी...

Jhalmuri recipe: घर पर 5 मिनट में बन जाएगी बंगाल की फेमस PM MODI वाली झालमुड़ी, फटाफट नोट करें रेसिपी

Jhalmuri recipe: घर पर 5 मिनट में बन जाएगी बंगाल की फेमस PM MODI वाली झालमुड़ी, फटाफट नोट करें रेसिपीPM Modi Jhalmuri Recipe: झालमुड़ी रेसिपी एक स्वादिष्ट बंगाली स्नैक है, जो बंगाल चुनाव प्रचार दौरान पीएम मोदी ने अचानक झाड़ग्राम पहुंचकर झालमुड़ी खाने पहुंच गए। यदि आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं या घर पर कोई आसान और फास्ट स्नैक बनाना चाहते हैं, तो झालमुड़ी/ झालमुरी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है...

Morning Routine: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये 1 काम, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूर

Morning Routine: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये 1 काम, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूरhealthy morning routine tips: सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू का रस पीना एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे न केवल आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है, बल्कि आपको पूरे दिन ऊर्जा और ताजगी भी मिलती है। यह एक सकारात्मक आदत है जो दिनभर आपको सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती है...

Sattu Recipes: गर्मी में सेहत को लाभ देगी सत्तू की 5 बेहतरीन रेसिपीज

Sattu Recipes: गर्मी में सेहत को लाभ देगी सत्तू की 5 बेहतरीन रेसिपीजEasy Sattu recipes: सत्तू न केवल सेहतमंद है, बल्कि यह किचन में बहुत वर्सेटाइल अनेक गुणों वाला भी है। इसे मीठा, नमकीन या मुख्य भोजन के रूप में भी खाया जा सकता है। सत्तू को सिर्फ पानी या दूध में घोलकर पीना ही नहीं, बल्कि इसे कई स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज में इस्तेमाल किया जा सकता है।

गर्मियों में धूप में निकलने से पहले बैग में रखें ये चीजें, लू और सन टेन से होगा बचाव

गर्मियों में धूप में निकलने से पहले बैग में रखें ये चीजें, लू और सन टेन से होगा बचावsummer health tips : गर्मी का मौसम आते ही कई तरह की स्वास्थ्य और त्वचा संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, सनबर्न और टैनिंग इस मौसम में आम हैं। ऐसे में, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी सेहत और त्वचा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुछ जरूरी चीजें हमेशा अपने साथ रखने से आप इन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। आज हम आपको उन 5 जरूरी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको गर्मी के मौसम में घर से बाहर जाते समय अपने हैंडबैग में जरूर रखना चाहिए:

और भी वीडियो देखें

International Workers Day: श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाना है जरूरी, जानें 5 खास त‍थ्य

International Workers Day: श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाना है जरूरी, जानें 5 खास त‍थ्यInternational Workers Day 2026: हर साल 1 मई को दुनिया भर में श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन सभी श्रमिकों और कामगारों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, मेहनत और संघर्ष के जरिए समाज और देश की प्रगति में योगदान दिया है।

Narasimha Jayanti Status: नृसिंह जयंती पर सफलता और समृद्धि की कामना हेतु अपनों को भेजें ये 10 आकर्षक संदेश

Narasimha Jayanti Status: नृसिंह जयंती पर सफलता और समृद्धि की कामना हेतु अपनों को भेजें ये 10 आकर्षक संदेशHappy Narasimha Jayanti Messages: भगवान नृसिंह जयंती, जिसे नृसिंह चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की याद में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में संकटों, असुरक्षा और चुनौतियों से मुक्त होकर सफलता, शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। आइए यहां पढ़ें भगवान नृसिंह जयंती पर 10 बेहतरीन शुभकामना मैसेजेस,..

Buddha Purnima wishes: बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे अलग खुशियों भरे शुभकामना संदेश

Buddha Purnima wishes: बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे अलग खुशियों भरे शुभकामना संदेशHappy Buddha Purnima Messages: बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है शांति, करुणा और अहिंसा। भगवान बुद्ध ने जीवन में दुखों के कारणों को समझा और लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दी। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देने के लिए यहां 10 सबसे अलग और खास शुभकामना संदेश दिए गए हैं:

Buddha Purnima Essay: बुद्ध पूर्णिमा: शांति और आत्मज्ञान के महापर्व पर रोचक निबंध

Buddha Purnima Essay: बुद्ध पूर्णिमा: शांति और आत्मज्ञान के महापर्व पर रोचक निबंधEssay on Buddha Jayanti: बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के तीन महत्वपूर्ण घटनाओं – जन्म, बोधि/ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। यहां बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती पर एक रोचक और संक्षिप्त निबंध दिया गया है, जो आपको इस महान पर्व के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएगा:।

Guru Amar Das Jayanti: गुरु अमरदास जयंती कैसे मनाएं, जानें जीवन परिचय, महत्व और योगदान

Guru Amar Das Jayanti: गुरु अमरदास जयंती कैसे मनाएं, जानें जीवन परिचय, महत्व और योगदानHappy Guru Amar Das Ji Jayanti 2026: गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी में अमृतसर जिले के बसरके गिलान गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम माता बख्त कौर और पिता का नाम तेज भान भल्ला। उनका बचपन सरल जीवन और धार्मिक प्रवृत्ति में बीता। वे सिख धर्म के तीसरे गुरु थे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com