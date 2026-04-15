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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (11:25 IST)

World Art Day: विश्व कला दिवस कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है?

विश्व कला दिवस का बेहतरीन सुंदर फोटो
World Art Day history: हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार लियोनार्दो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया है। लियोनार्दो दा विंची को संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। यह दिन दुनिया भर में कला के सभी रूपों, जैसे- चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, थिएटर आदि के महत्व को उजागर करता है।
 
1. कब मनाया जाता है? 
2. क्यों मनाया जाता है?
3. कला का महत्व
4. कैसे मनाया जाता है? 
 

1. कब मनाया जाता है? 

विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संस्था 'इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट' (IAA/AIAP) द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो यूनेस्को (UNESCO) का एक आधिकारिक सहयोगी है।
 

2. क्यों मनाया जाता है?

इस दिन को मनाने के पीछे दो मुख्य कारण हैं:
 
लियोनार्डो दा विंची को सम्मान: 15 अप्रैल को महान इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची का जन्मदिन होता है। उन्हें दुनिया के सबसे बहुमुखी कलाकारों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 'मोना लिसा' और 'द लास्ट सपर' जैसी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स बनाईं। कला की दुनिया में उनके योगदान को याद करने के लिए यह दिन चुना गया।
 
कला के प्रति जागरूकता: कला शांति, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह दिवस कला और समाज के बीच के जुड़ाव को मजबूत करने और लोगों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
 

3. कला का महत्व

कला केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और सामाजिक बदलाव लाने का एक सशक्त जरिया है। यह तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में कला की शक्ति और कलाकारों का योगदान सम्मानित किया जा सके। यह दिन रचनात्मकता, सांस्कृतिक समझ और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का माध्यम है।
 

कैसे मनाया जाता है? 

विश्व कला दिवस विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। आम तौर पर यह दिन कलात्मक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर्पित होता है। दुनिया भर में इसे अलग-अलग रचनात्मक तरीकों से मनाया जाता है। जैसे- 
 
1. कला प्रदर्शनी और वर्कशॉप्स- चित्रकला, मूर्तिकला और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगाई जाती है।
 
2. ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतियोगिताएं- बच्चों और युवाओं के लिए चित्रकला, कविता और नाट्य प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं।
 
3. कलाकारों और संगीतकारों का सम्मान- विभिन्न पुरस्कार और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं।
 
4. शिक्षा संस्थानों में विशेष कार्यक्रम- स्कूल और कॉलेजों में कला पर संगोष्ठी और व्याख्यान आयोजित होते हैं।
 
5. सोशल मीडिया पर जागरूकता- लोग अपने कला के काम और रचनात्मक गतिविधियों को साझा करके जागरूकता फैलाते हैं।
 

'कला हमें वह देखने में मदद करती है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते।'

 
विश्व कला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि कला की शक्ति सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से ऊपर है। यह दिन कलाकारों को सम्मान देने, नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और समाज में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
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