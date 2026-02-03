लघुकथा: वो पांच मिनट

​गांव की पक्की सड़क पर सर्राटे भरती मोटरसाइकिलें और हाथ में चमकते महंगे स्मार्टफोन अब कोई अचरज की बात नहीं थे। समर सिंह का घर भी इस प्रगति का जीवंत उदाहरण था। घर के बाहर चमचमाती एसयूवी खड़ी थी और भीतर हर कमरे में हाई-स्पीड इंटरनेट का साम्राज्य था।

​आज समर सिंह के छोटे भाई का तिलक था। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा था। आंगन में हलवाई कढ़ाई चढ़ाए बैठा था और भीतर के कमरों में युवा पीढ़ी की डिजिटल महफिल सजी थी। हर कोई एक ही सोफे पर बैठा था, पर सबकी निगाहें अपनी-अपनी स्क्रीन पर गड़ी थीं। कोई तिलक के आयोजन की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तो कोई व्यंजनों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपडेट डालने में मशगूल था।

​तभी बरामदे में बैठे दादाजी को दिल का दौरा पड़ा। वे कुर्सी से लुढ़के और फर्श पर आ गिरे। उनके हाथ की लाठी फर्श पर टकराई, पर उसका शोर भीतर चल रहे म्यूजिक सिस्टम और कानों में लगे 'ईयरबड्स' के कारण किसी को सुनाई नहीं दिया।

​समर सिंह का बेटा बगल वाले कमरे में ही बैठा अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा था 'यार! दादाजी की तबीयत कल से कुछ नासाज लग रही है।' उसने यह मैसेज तो टाइप कर दिया, पर दो कदम चलकर बगल के कमरे में झांकने की फुर्सत उसे नहीं मिली।

​काफी देर बाद जब समर सिंह फोटो खिंचवाने के लिए दादाजी को बुलाने बाहर आए, तो मंजर देखकर उनके हाथ-पांव फूल गए। उन्होंने चीखकर सबको आवाज लगाई। पलक झपकते ही घर के बाहर खड़ी गाड़ियां स्टार्ट हो गईं, पक्की सड़क के कारण चंद मिनटों में दादाजी अस्पताल भी पहुंच गए। तकनीक और सुविधाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

​डॉक्टर ने जांच के बाद एक गहरी सांस ली और कहा 'इलाज में कोई कमी नहीं रही समर सिंह जी, और न ही अस्पताल लाने में देरी हुई। बस मलाल इस बात का है कि अगर गिरने के तुरंत बाद, यानी उन पहले पांच मिनटों में किसी ने उन्हें संभाल लिया होता, तो यह नौबत न आती। शरीर ठंडा पड़ने के बाद अस्पताल लाने का कोई अर्थ नहीं रहता।'

​हॉस्पिटल के गलियारे में सन्नाटा पसर गया। समर सिंह के बेटे के मोबाइल की स्क्रीन अभी भी जल रही थी, जिस पर किसी दोस्त का रिप्लाई आया था 'दादाजी का ध्यान रखना भाई!'

​वह संदेश पढ़कर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसके पास दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल थी, घर के दरवाजे तक पक्की सड़क थी और हाथ में पूरी दुनिया से जोड़ने वाला मोबाइल भी था, पर वह पांच मिनट का वह फासला तय नहीं कर पाया जो उसके कमरे और दादाजी के बरामदे के बीच था।

​उस दिन सबको समझ आया कि सड़कें कितनी भी चौड़ी हो जाएं और गाड़ियां कितनी भी तेज, अगर मन की खिड़कियां अपनों के लिए बंद हैं, तो हम सबसे पिछड़े हुए लोग हैं।

​

एक यक्ष प्रश्न क्या हम सुविधाओं के हाईवे पर दौड़ते हुए संवेदनाओं की पगडंडी खो चुके हैं?





