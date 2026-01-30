शुक्रवार, 30 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (15:52 IST)

पुस्तक विमोचन समाचार: शिक्षाविद स्व. कमला अग्रवालजी की जीवनी

book launch the biography of educationist late kamala agarwal
इंदौर, दिनांक 20 जनवरी, 2026: पश्चिमी इंदौर में 70 और 80 के दशक में 'बड़ी दीदी' के नाम से मशहूर, बाल विनय मंदिर छत्रीबाग की पूर्व प्राचार्य स्व. श्रीमती कमला अग्रवालजी की जीवनी का विमोचन हुआ। "हमारी बड़ी दीदी– एक प्रेरक व्यक्तित्व" पुस्तक उनके संघर्षों, सिद्धांतों और हज़ारों विद्यार्थियों के जीवन को गढ़ने की कहानी है। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक युग की यादें हैं। बाल विनय मंदिर के भूतपूर्व छात्र संघ के इस सराहनीय प्रयास को नमन।
 

मुख्य जानकारी

पुस्तक का शीर्षक: “हमारी बड़ी दीदी, स्व. कमला अग्रवालजी, एक प्रेरक व्यक्तित्व”
विषय: बाल विनय मंदिर, छत्रीबाग की पूर्व प्राचार्य स्व. कमला अग्रवालजी के जीवन और संघर्षों पर आधारित।
दौर: पश्चिमी इंदौर में 70 और 80 के दशक की उनकी स्मृतियों का संकलन।
 

लेखन एवं संपादन दल

मुख्य लेखक: डॉ. विवेक देव शर्मा, कुणाल मिश्र और निधि अग्रवाल।
सहयोग: परिवार के सदस्य, भूतपूर्व छात्र और उनके साथ कार्य करने वाली शिक्षिकाएं।
प्रोजेक्ट सहयोग: बाल विनय मंदिर छत्रीबाग स्कूल का 'भूतपूर्व छात्र संघ'।
 

पुस्तक की मुख्य विशेषताएं

प्रेरक प्रसंग: कमलाजी के व्यक्तित्व और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़े निजी व पेशेवर अनुभव।
दुर्लभ चित्र: 70 और 80 के दशक के यादगार फोटोग्राफ्स का संग्रह।
यादें: 'बड़ी दीदी' के नाम से मशहूर प्राचार्य के जीवन के अनछुए पहलुओं का वर्णन।
 

विमोचन समारोह का विवरण

अवसर: भूतपूर्व छात्र संघ का वार्षिक मिलन समारोह।
मुख्य अतिथि: श्री हंसराज जी जैन (श्री क्लॉथ ब्रोकर्स एसोसिएशन), श्री भानुकुमार जी जैन, श्रीमती श्वेता गर्ग (वर्तमान प्राचार्य, बाल विनय मंदिर)
माहौल: कार्यक्रम के दौरान पूर्व और वर्तमान छात्रों में भारी उत्साह देखा गया और उनकी स्मृतियों को ताजा किया गया।
Webdunia
