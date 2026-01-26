बुधवार, 28 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. कथा-सागर
  4. Republic Day
Written By विजय सिंह चौहान
Last Modified: रविवार, 25 जनवरी 2026 (23:53 IST)

देशप्रेम का बीज

Red Fort
कल (26 जनवरी) का क्या प्रोग्राम है? गणतंत्र दिवस है, क्यों न सपरिवार कहीं घूम आएं? सौरभ ने मित्रों के बीच अपनी बात रखी। सब हामी भर ही रहे थे कि पुष्पेंद्र ने इंकार कर दिया। शांत स्वर में वह बोला, भाइयों, गणतंत्र दिवस केवल छुट्टी या सैर का दिन नहीं है। यह आज़ादी के वीर सपूतों और सीमाओं पर तैनात सैनिकों को नमन करने का पर्व है। अपने अधिकारों को याद करने के साथ-साथ कर्तव्यों को निभाने और नए संकल्प लेने का दिन है।

क्षणभर को महफ़िल ठिठक गई। पुष्पेंद्र ने अपनी बात फिर बढ़ाई... मैं तो इस दिन बस्ती के बच्चों के साथ रहूंगा, तिरंगे के रंगों में उन्हें रंगूंगा, उनके मन में देशप्रेम का बीज बोने की कोशिश करूंगा। 
मित्रों की आंखों में अब छुट्टी का नहीं, कर्तव्य का उत्साह उतर आया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को सकारात्मक दृष्टि से देखें

अंधेरे में जलती एक अटूट लौ: माता गांधारी देवी का जीवन दर्शन

अंधेरे में जलती एक अटूट लौ: माता गांधारी देवी का जीवन दर्शनगांधारी देवी आज केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, अपितु हर उस व्यक्ति की अंतरात्मा की ध्वनि हैं जो कोलाहल भरी इस दुनिया में शांतिपूर्वक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। उनका जीवन एक संदेश है कि वास्तविक शक्ति चक्षुओं की ज्योति में नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र और उसकी भक्ति के प्रकाश में निहित होती है।

सुर्ख़ फूल पलाश के...

सुर्ख़ फूल पलाश के...सुर्ख़ फूल पलाश के, जब खिलते हैं तो फ़िज़ा सिंदूरी हो जाती है। पेड़ की शाख़ें दहकने लगती हैं और पेड़ के नीचे ज़मीन पर बिखरे पलाश के फूल माहौल को रूमानी कर देते हैं। पलाश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पलास, परसा, ढाक, टेसू, किंशुक, केसू।

गांधी महज सिद्धांत नहीं, सरल व्यवहार है

गांधी महज सिद्धांत नहीं, सरल व्यवहार हैगांधीजी को बचपन में अंधेरे से भय लगता था। उस उम्र में प्राय: सभी के मन में अंधेरे का भय होता है। पर गांधीजी ने सबके मन से भय को दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में सत्य और अहिंसा के साधन से मन में निर्भयता लाने का व्यवहारिक उपाय समूची दुनिया को समझाया। न डरेंगे न डराएंगे। असत्य न बोलेंगे न सत्य को कभी छोड़ेंगे।

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय5 Best Vastu Remedies:वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिना किसी तोड़-फोड़ के भी घर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। सही वास्तु उपाय अपनाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित किया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं...

क्या डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं?, जानें 4 फायदे

क्या डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं?, जानें 4 फायदेhealth benefits of Kiwi: कीवी एक ताजगी से भरपूर और पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो विटामिन C, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट्स से समृद्ध होता है। हालांकि, जब बात डायबिटीज की आती है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि किस फल का सेवन रक्त शर्करा पर कैसे प्रभाव डालता है।

और भी वीडियो देखें

Mahatma Gandhi : महात्मा गांधी की जीवनी और विचार, जो आज भी बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

Mahatma Gandhi : महात्मा गांधी की जीवनी और विचार, जो आज भी बदल सकते हैं आपकी जिंदगीBiography of Mahatma Gandhi: महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से 'बापू' कहते हैं, न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। मानकों के अनुसार यहां तैयार किया गया यह निबंध विद्यार्थियों और पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

Mahatma Gandhi Essay: सत्य और अहिंसा के पुजारी, महात्मा गांधी पर छोटा सरल निबंध

Mahatma Gandhi Essay: सत्य और अहिंसा के पुजारी, महात्मा गांधी पर छोटा सरल निबंधMahatma Gandhi: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर (गुजरात) में हुआ। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी पूरी दुनिया को शांति और सत्य का मार्ग दिखाते हैं।

Vastu tips: ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभ

Vastu tips: ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभVastu tips for home: वास्तु शास्त्र के अनुसार 2026 में इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। इन वास्तु टिप्स का पालन करने से न केवल घर में शांति बनी रहती है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत और परिवारिक जीवन में भी बदलाव आएगा।

लोकमाता अहिल्या: तीन युगों की महानता का संगम

लोकमाता अहिल्या: तीन युगों की महानता का संगमभारतीय इतिहास में नारी शक्ति ने हर युग में समाज को दिशा दी है। अक्सर जब मैं जीवन की चुनौतियों और अपनी समस्याओं के सामने खड़ी होती हूं, तो मेरा मन प्रेरणा की खोज में इतिहास के पन्नों को पलटता है। वहां मुझे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली और वर्तमान के निकट मिलता है

यूरिक एसिड से कैसे निजात पाएं

यूरिक एसिड से कैसे निजात पाएंUric acid health care tips: दरअसल, यूरिक एसिड एक अपशिष्ट पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थों के पाचन से पैदा होता है और इसमें प्यूरिन होता है। जब प्यूरिन टूटता है, तो उससे यूरिक एसिड बनता है। किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर करके इसे पेशाब के जरिये जिस्म से बाहर निकाल देती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com