आया राखी का त्योहार, खुशियां लाया बेशुमार... पढ़ें रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बेहतरीन 2 हिन्दी कविताएं

who is matt deitker: आज के दौर में जहां हर युवा एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी पाने का सपना देखता है, वहीं मैट डाइटके (Matt Deitke) ने एक अलग राह चुनी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहे इस 24 वर्षीय प्रतिभाशाली युवा ने न केवल अपनी पीएचडी बीच में छोड़ दी, बल्कि मेटा (Meta) जैसी दिग्गज कंपनी के 2000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड-तोड़ ऑफर को भी ठुकरा दिया। उनकी यह कहानी टेक जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है और यह दर्शाती है कि कैसे एक युवा उद्यमी अपने विजन और आत्मविश्वास के दम पर बड़े से बड़े प्रस्तावों को भी पीछे छोड़ सकता है।