आया राखी का त्योहार, खुशियां लाया बेशुमार... पढ़ें रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बेहतरीन 2 हिन्दी कविताएं
poem on brother-sister love:
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, भाई-बहन के अटूट प्रेम को दर्शाती कुछ बेहतरीन हिन्दी कविताएं यहां दी गई हैं। ये कविताएं इस रिश्ते की गहराई और मिठास को खूबसूरती से बयां करती हैं।
कविता 1 : माथे पर तिलक सजाऊं
रेशम की ये डोरी नहीं,
यह तो है विश्वास।
भाई-बहन का रिश्ता है,
सबसे प्यारा, सबसे खास।
माथे पर तिलक सजाऊं,
और बांधूं ये राखी।
तेरी लंबी उम्र की,
बनूं मैं शुभ साथी।
तू मेरी रक्षा करना,
मैं भी करती हूं दुआ।
तेरा-मेरा रिश्ता है,
जैसे गंगा और जमुना।
****
कविता 2 : राखी का त्योहार
आया राखी का त्योहार,
खुशियां लाया बेशुमार।
बहन सजे थाल लेकर,
भाई करे इंतजार।
कलाई पर जब बांधे राखी,
प्यार बरसता है अपार।
भाई देता वचन बहन को,
तेरी रक्षा का मैं हूं जिम्मेदार।
एक धागा नहीं ये बंधन,
जन्मों का ये रिश्ता महान।
भाई-बहन की जोड़ी पर,
सदियों से होता आया है गुमान।