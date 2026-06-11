गुरुवार, 11 जून 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. काव्य-संसार
  4. Hindi literature poetry
Written By Author सुशील कुमार शर्मा
Last Updated : गुरुवार, 11 जून 2026 (17:16 IST)

हिंदी साहित्य में पहेली के रूप में लिखी जाने वाली एक लयात्मक कविता: कह मुकरियां

Illustration based on Hindi poetry
मुझको देता शीतल छाया।
देख उसे मन बहुत लुभाया।
वर्षा देने में वह दक्ष।
क्या सखि साजन? ना सखि ‘वृक्ष’।।
 
उसकी छटा श्याम सुखकारी।
सावन में उसकी बलिहारी।
धरा को जो कर देता मादल।
क्या सखि साजन? ना सखि बादल।।
 
मुझको हरदम राह दिखाता।
तम के भीतर दीप जलाता।
वह मेरे जीवन का रक्षक।
क्या सखि साजन? ना सखि शिक्षक।।
 
उसकी सूरत अति मनभावन।
वह लगता तुलसी सा पावन।
वह मेरी गोदी में लेटा।
क्या सखि साजन? ना सखि बेटा।।
 
मंद-मंद मुस्काता रहता।
शीतल रश्मि बहाता रहता।
उसके आगे फीके इंद्र।
क्या सखि साजन? ना सखि चन्द्र।
 
वह मेरा साथी है सच्चा।
मन उसका जैसे हो बच्चा।
भोली सूरत उच्च चरित्र 
क्या सखि साजन? ना सखि मित्र।
 
उसकी महिमा बड़ी निराली।
भर दे जीवन में हरियाली।
महक उठे जिससे मेरा तन।
क्या सखि साजन? ना सखि उपवन।।
 
मेरे मन का वही सहारा।
दुख में बन जाता रखवारा।
दुखों को करता है वह राई 
क्या सखि साजन? ना सखि भाई।।
 
उसकी धुन में सपने बुनती।
मन की गोपी उसको सुनती
तान सुने कान्हा का अंशी।
क्या सखि साजन? ना सखि वंशी।।
 
मुझको सबसे अधिक दुलारा।
उसने जीवन खूब सँवारा।
रोम-रोम उपजे उत्कर्ष
क्या सखि साजन? ना सखि ‘हर्ष’।।
 
लेखक के बारे में
सुशील कुमार शर्मा
वरिष्ठ अध्यापक, गाडरवारा.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
World Blood Donor Day 2026: विश्व रक्तदान दिवस, कब और क्यों मनाया जाता है?

पोहा, समोसा खाकर हो गए हैं बोर तो नाश्ते में खाएं स्प्राउट्स चाट, 5 फायदे: Healthy Breakfast Ideas

पोहा, समोसा खाकर हो गए हैं बोर तो नाश्ते में खाएं स्प्राउट्स चाट, 5 फायदे: Healthy Breakfast IdeasBest Healthy Breakfast: सुबह-सुबह वही पोहा और समोसा खाकर बोर हो चुके हैं? टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन रोज़-रोज़ का तला-भुना या हैवी नाश्ता आपको सुस्त बना सकता है। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में कुछ चटपटा, रिफ्रेशिंग और बेहद हेल्दी ढूंढ रहे हैं, तो स्प्राउट्स चाट एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसे प्रतिदिन अपने सुबह के नाश्ते में शामिल करने के 5 बड़े फायदे यहां पाठकों की सुविधा के लिए दिए गए हैं:

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदे

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदेयोग की दुनिया में एक ऐसा आसन है जो दिखने में जितना सरल है, शरीर के लिए उतना ही जादुई। हम बात कर रहे हैं ताड़ासन की। इस आसन को करते समय जब आप शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो आपकी आकृति एक ऊंचे और मजबूत ताड़ (Palm) के पेड़ जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे 'ताड़ासन' कहा जाता है।

सनातन परंपरा का यह एक नियम, जिसे अब मान रही है मॉडर्न साइंस; रोज सुबह करने से बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

सनातन परंपरा का यह एक नियम, जिसे अब मान रही है मॉडर्न साइंस; रोज सुबह करने से बीमारियां रहेंगी कोसों दूरहमारी सनातन संस्कृति में ऋषि-मुनियों ने जितने भी नियम बनाए, उनके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे, बल्कि गहरा विज्ञान छिपा था। आज पश्चिमी देश और मॉडर्न मेडिकल साइंस जिन चीज़ों को 'हॉलिस्टिक हीलिंग' या 'वेलनेस हैक्स' कहकर प्रमोट कर रहे हैं, वे हमारे घरों में सदियों से अपनाई जा रही हैं।

पैरों की पिंडलियों को सुडौल और पतला करने हेतु आजमाएं ये 6 असरदार उपाय

पैरों की पिंडलियों को सुडौल और पतला करने हेतु आजमाएं ये 6 असरदार उपायSlim Calves Tips: अधिकांश लोग अपने पैरों की मोटी पिंडलियों से परेशान रहते हैं, और सोचते हैं कि इसे केवल जीन की वजह से ही बदला नहीं जा सकता। लेकिन सही व्यायाम, डाइट, और जीवनशैली में बदलाव के जरिए पिंडलियों को पतला और शेप में लाना संभव है। जानें घर पर पिंडलियां पतली करने के आसान और प्रभावी उपाय...

सिर्फ एक अंडा! वैज्ञानिकों ने बताया दिमाग तेज करने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'

सिर्फ एक अंडा! वैज्ञानिकों ने बताया दिमाग तेज करने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'अल्जाइमर का खतरा 47 फीसदी तक कम कर सकता है अंडा

और भी वीडियो देखें

World Blood Donor Day 2026: विश्व रक्तदान दिवस, कब और क्यों मनाया जाता है?

World Blood Donor Day 2026: विश्व रक्तदान दिवस, कब और क्यों मनाया जाता है?Why World Blood Donor Day is celebrated: हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन स्वैच्छिक रक्तदाताओं के सम्मान में मनाया जाता है जो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान करके लाखों लोगों की जान बचाने में योगदान देते हैं। साथ ही इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और नियमित रक्तदान के प्रति जागरूक करना भी है।

हिंदी साहित्य में पहेली के रूप में लिखी जाने वाली एक लयात्मक कविता: कह मुकरियां

हिंदी साहित्य में पहेली के रूप में लिखी जाने वाली एक लयात्मक कविता: कह मुकरियांपहेली के रूप में लिखी जाने वाली हिंदी साहित्य में एक लयात्मक कविता। मुझको देता शीतल छाया। देख उसे मन बहुत लुभाया। वर्षा देने में वह दक्ष। क्या सखि साजन? ना सखि ‘वृक्ष’।। उसकी छटा श्याम सुखकारी। सावन में उसकी बलिहारी। धरा को जो कर देता मादल। क्या सखि साजन? ना सखि बादल।।

बाल एकांकी: काला सोना

बाल एकांकी: काला सोनामंच का परदा खुलता है और उस पर एक आकृति काला लबादा ओढ़े दिखाई देती है। वह आकृति नाचते हुए गा रही है। आद्या --ये भाई .... क्यों शोर मचा रहे हो, कौन हो तुम और ये काला सोना काला सोना, क्या है सब ये........। काली आकृति --लो जी लो, अब सुन लो इनकी बात, ये काला सोना भी नहीं जानते।

फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते

फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आतेइंसान की ज़िन्दगी का सबसे ख़ूबसूरत हिस्सा बचपन ही होता है, क्योंकि बचपन हर फ़िक्र से आज़ाद और बेगाना होता है। बचपन की यादें हमारे दिलो-दिमाग़ पर ऐसे नक़्श हो जाती हैं कि उन्हें वक़्त की धूल भी मिटा नहीं पाती। और जब बात गर्मियों की छुट्टियों की हो, तो फिर कहना ही क्या।

विकास और विरासत: मोदी युग में नए भारत का नव-उदय

विकास और विरासत: मोदी युग में नए भारत का नव-उदयभारतीय राजनीति में 10 जून 2026 का दिन एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में दर्ज होगा। लगातार तीसरे कार्यकाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए देश में सबसे लंबे समय तक चुने जाने वाले राष्ट्रप्रमुख बन जाएंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com