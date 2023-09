यह चुटकुला पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे : पढ़ें चटपटा लेटेस्ट जोक

Charlie Chopra and the Mystery of Solang Valley: सोनी लिव पर जल्द ही विशाल भारद्वाज की नई वेब सीरीज 'चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैलीऐ आने वाली है। हाल ही में इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह और उनका परिवार नजर आने वाला है। यह सीरीज मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई है, जो ब्रिटिश लेखिका अगाथा क्रिस्टी के एक उपन्यास पर आधारित हैं।