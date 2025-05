बच्चों का माइंड शार्प बनाने वाले 8 बेस्ट फूड्स, डेली डाइट में तुरंत करें शामिल

foods that help in the brain development of children: हर पैरेंट चाहता है कि उसका बच्चा होशियार, एक्टिव और पढ़ाई में तेज़ हो। लेकिन सिर्फ़ स्कूल या कोचिंग से बच्चों का ब्रेन शार्प नहीं बनता, इसके लिए जरूरी होता है सही न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड डाइट। बचपन में ब्रेन डेवलपमेंट की स्पीड सबसे तेज़ होती है, और इस दौरान बच्चों को कुछ खास nutrients की बहुत जरूरत होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसका ब्रेन लगातार ग्रो करता है। रिसर्च बताती हैं कि जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चे का ब्रेन लगभग 90% तक डेवलप हो चुका होता है। इसलिए अगर इस समय उनके खाने में brain boosting foods शामिल कर दिए जाएं, तो बच्चे की मेमोरी, कॉन्सन्ट्रेशन और लर्निंग स्किल्स बेहतरीन हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 8 best foods जो आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कर सकते हैं कमाल और साथ ही ये भी जानिए कि इन्हें डाइट में कैसे शामिल करें।

1. अंडे

अंडा बच्चों की डाइट में शामिल करना एक स्मार्ट चॉइस है। इसमें प्रोटीन, कोलीन, और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होते हैं, जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। कोलीन बच्चों की मेमोरी और फोकस को बढ़ाता है। उबला अंडा, एग रोल या एग सैंडविच, किसी भी फॉर्म में इसे डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है।

2. फैटी फिश

सैल्मन, टूना और मैकेरल जैसी मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। ये न्यूरो-ट्रांसमिशन को मजबूत करता है, जिससे बच्चा चीजों को जल्दी सीखता और याद रखता है। अगर बच्चा नॉन-वेज नहीं खाता, तो फ्लैक्ससीड्स या अखरोट ओमेगा-3 का अच्छा विकल्प हैं।

3. दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स

दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, और विटामिन D होता है, जो बच्चों की ग्रोथ के साथ-साथ दिमाग के लिए भी जरूरी है। दही, चीज़ और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स बच्चों को टेस्टी भी लगते हैं और ब्रेन के लिए हेल्दी भी हैं।

4. ड्राय फ्रूट्स और नट्स

बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता जैसे ड्राय फ्रूट्स ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। खासकर अखरोट, जो ब्रेन की शेप जैसा दिखता है, उसमें ओमेगा-3 और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। एक मुठ्ठी नट्स रोजाना बच्चों को देने से मेमोरी और ध्यान में सुधार आता है।

5. बेरीज

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और चेरी जैसी बेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बच्चों के ब्रेन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। ये फोकस, मेमोरी और ब्रेन की स्पीड को बढ़ाते हैं। बच्चों को ये फलों के रूप में या स्मूदी में आसानी से दिए जा सकते हैं।

6. हरी सब्जियां

पालक, मेथी, ब्रोकोली और बीन्स जैसी हरी सब्जियों में आयरन, फोलेट, और विटामिन K होते हैं जो ब्रेन की ग्रोथ और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। आयरन की कमी से बच्चों में थकावट और एकाग्रता की कमी हो सकती है। इसलिए हरी सब्जियां डेली डाइट में जरूर शामिल करें।

7. ओट्स और होल ग्रेन

ब्रेन को लगातार एनर्जी की जरूरत होती है, और वो मिलती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से। ओट्स, ब्राउन ब्रेड, रागी और क्विनोआ जैसे फूड्स धीरे-धीरे पचते हैं और बच्चों को लंबे समय तक एक्टिव और फोकस्ड रखते हैं। सुबह का नाश्ता ओट्स या होल ग्रेन से शुरू करें, ये दिनभर के लिए परफेक्ट एनर्जी देता है।

8. डार्क चॉकलेट

थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट बच्चों के ब्रेन के लिए फायदेमंद होती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स, कैफीन, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मूड को बेहतर करते हैं और ब्रेन को शार्प बनाते हैं। ध्यान रखें कि ज्यादा मीठी या मिल्क चॉकलेट से बचें, डार्क चॉकलेट ही बेहतर है।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।