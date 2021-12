Happy New Year 2022 : कोरोना के बीच New Year कैसे सेलिब्रेट करें, ये रहे 5 धांसू आइडिया

सोचा नहीं था इस साल भी न्यू ईयर घर में ही रहकर सेलिब्रेट करना होगा। कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है इसलिए इससे बचाव केलिए who ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी लोग से अपनी छुट्टियों की योजनाओं को रद्द करने की अपील की है। WHO प्रमुख टेड्रोसएडनॉम ने कहा, ''कि कार्यक्रम रद्द करना जिंदगी को खतरे में डालने से बेहतर हैं। अब कठिन फैसले लेने होंगे।'' मतलब इस साल भी घर में हीरहकर न्यू ईयर मनाना होगा। तो आइए जानते हैं इस साल कैसे करें नए (New Year 2022) का स्‍वागत।जी हां, यह ट्रेंड काफी चल रहा है। लोग बालकनी को बहुत अच्छे से डेकोरेट करने लगे हैं। अपना एक कोजी कॉर्नर बना लिया है। तो कई बार पार्टी भी की जाती है। लाइटिंग, आर्टिफिशियल घास और पौधे लगाकर बालकनी में खूबसूरत बनाने के प्रयास होते हैं। तो इस बार आप भी अपने परिवार के साथ बालकनी में कुछ इस तरह ही पार्टी करें, नए साल का स्वागत करें और परिवार के साथ घर में ही अलग अंदाज में नया साल मनाएं।नए साल का स्वागत दोस्‍तों के साथ करने में अधिक मजा आता है। लेकिन इस बार दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे पर एक साथ बैठकर फिल्म या वेब सीरीज का मजा ले सकते हैं। आप आराम से अपने बिस्तर में बैठकर नए साल का आनंद ले सकते हैं।जी हां, परिवार के साथ बालकनी में बैठकर बॉनफायर का मजा लें। इसके साथ आप गरमा-गरम सूप, कॉफी के साथ पार्टी सॉन्‍गया 80 और 90 के दशक के गाने भी लगा सकते हैं। साथ ही आप गेम्स, तंबोला या कोई प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। बस फर्क इतना रहेगा इस बार आप अपने घर पर परिवार के साथ रहकर नए साल का स्वागत करेंगे।नए साल का स्वागत तो सब लोग करते हैं। इन दिनों ठंड का प्रकोप भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसे मेंजरूरतमंद लोगों को कंबल, स्वेटर या जरूरतमंद सामग्री जरूर बांटे। ताकि उनके चेहरे की मुस्कान आपको डबल खुशी देंगी। तो कुछ इस तरह नए साल का स्वागत कर सकते हैं।कोविड की वजह से सभी लोग दूर-दूर हो गए है। लेकिन अपनों के साथ किस तरह मजे किए जा सकते हैं, वक्त बिताया जा सकता है, किस तरह त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह नए साल 2022 का स्‍वागत भी इसी अंदाज में करना होगा।