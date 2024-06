गंगा दशहरा पर जाने गंगा सागर तीर्थ के बारे में रोचक जानकारी

Do these 3 things in the morning : हिंदू धर्म में हर जीवन की हर हरकत को एक आयाम या नियम दिया है ताकि उसके जीवन में उसे सुख, शांति, समृद्धि और सफलता मिलती रहे। कहते हैं कि आरंभ सही है तो अंत भी भला ही होगा। इसलिए यदि आप सुबह उठते ही 3 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो जीवन के हर संकट से दूर रहेंगे और साथ ही आपको पैसों की कभी तंगी नहीं रहेगी।