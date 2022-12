फ्रांस फीफा विश्व कप के फाइनल में, मेसी की अर्जेंटीना से मुकाबला

खेल के 5वें मिनट में थियो हर्नांडेज ने फ्रांस के लिए पहला गोल दागा। पहले हाफ में फ्रांस ने इस बढ़त को कम नहीं होने दिया। मैच के 79वें मिनट में रैंडल कोलो मुआनी ने गोल मारकर टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया।



सेमीफाइनल तक अजेय रही मोरक्को की एमबापे की फ्रांस की मजबूत टीम के आगे एक ना चली और टीम का पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया।

