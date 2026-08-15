आजादी के 80 साल : अगर भगत सिंह और सरदार पटेल आज लौट आएं तो क्या पूछेंगे?
15 अगस्त पर विशेष संपादकीय
कल्पना कीजिए, 15 अगस्त 2026 की सुबह है।
लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भाषण हो रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है और सोशल मीडिया देशभक्ति के संदेशों से भरा है।
तभी इतिहास के दो चेहरे हमारे सामने आ खड़े होते हैं—भगत सिंह और सरदार वल्लभभाई पटेल।
दोनों के सामने अपने-अपने समय की अलग चुनौतियां थीं। एक विदेशी सत्ता से मुक्ति चाहता था, दूसरे बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्र में जोड़ रहे थे। आज वे लौटें तो शायद उपलब्धियों का हिसाब न मांगें।
वे पूछें—
भगत सिंह : “जिस आजादी के लिए हमने जान दी, तुमने उससे क्या हासिल किया?”
पटेल : “जिस भारत को हमने जोड़ा था, वह आज कितना एकजुट है?”
इन दो सवालों के बीच शायद भारत@80 का सबसे जरूरी आत्ममंथन छिपा है।
वे पढ़ते थे, बहस करते थे और स्थापित विचारों को चुनौती देते थे। Why I Am an Atheist में उन्होंने लिखा कि “criticism and independent thinking” एक क्रांतिकारी के लिए अनिवार्य गुण हैं।
यही वह जगह है जहां 23 साल का भगत सिंह आज के Gen-Z से जुड़ता दिखाई देता है।
आज का युवा पूछता है—
Why?
How do you know?
Where is the evidence?
करीब एक सदी पहले भगत सिंह भी अपने समय की स्थापित मान्यताओं से सवाल कर रहे थे। उनके लिए किसी विचार को केवल इसलिए स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं था कि उसे समाज या कोई बड़ा व्यक्ति सही मानता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि तब सवाल औपनिवेशिक सत्ता से थे; आज सवाल हैं—बेरोजगारी, असमानता, AI से बदलती नौकरियां, जलवायु संकट, शिक्षा, राजनीतिक ध्रुवीकरण और डिजिटल misinformation से।
भगत सिंह शायद आज के युवा से कहते— “सिर्फ react मत करो। पढ़ो। समझो। फिर सवाल करो।”
“The sword of revolution is sharpened on the whetting-stone of ideas.”
अर्थात, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है।
आज के डिजिटल भारत में यह बात और प्रासंगिक लगती है। जब एक वायरल वीडियो लाखों लोगों की राय बदल सकता है और misinformation तथ्य से तेज दौड़ सकती है, तब स्वतंत्र सोच की पहली शर्त है—हर सूचना पर तुरंत विश्वास न करना।
आज की क्रांति शायद बंदूक से नहीं, बेहतर विचार और बेहतर सवालों से होगी।
उस युवा से होगी जो कहे— “मुझे सिर्फ यह मत बताइए कि क्या सोचना है; बताइए क्यों सोचना है।”
सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण हुआ और आधुनिक भारतीय संघ की नींव मजबूत हुई। 80 साल बाद उनका सवाल शायद अलग होगा—
“जिस भारत को हमने नक्शे पर जोड़ा, क्या उसके लोगों के बीच की दूरी भी कम हुई?”
आज हमारे पास संविधान है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, एक मुद्रा है और एक विशाल साझा बाजार है।
लेकिन समाज? क्या हम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद साथ रह सकते हैं? क्या भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र हमारी पहचान हो सकते हैं—बिना हमारी साझा भारतीयता को कमजोर किए?
पटेल शायद याद दिलाते कि एकता केवल सीमाओं की रक्षा का नाम नहीं; नागरिकों के बीच भरोसा बनाए रखना भी उसकी शर्त है।
पटेल की नागरिकता की समझ में अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते थे। उनके शब्दों में—
“Every citizen of India must remember that he is an Indian and he has every right in this country but with certain duties.”
अर्थात, हर नागरिक को यह याद रखना चाहिए कि वह भारतीय है और उसे इस देश में अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं।
नक्शे पर भारत को जोड़ना इतिहास की उपलब्धि थी। नागरिकों के बीच भरोसा बनाए रखना लोकतंत्र की रोजमर्रा की जिम्मेदारी है।
भगत सिंह: “क्या युवा को सवाल पूछने की आजादी है?”
पटेल: “और क्या वह सवाल पूछते हुए भी दूसरे भारतीय के साथ खड़ा रह सकता है?”
भगत सिंह: “क्या असहमति की जगह है?”
पटेल: “और क्या असहमति के बावजूद राष्ट्र एक रह सकता है?”
यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। सवाल करने वाले नागरिक और साथ रहने वाला समाज—लोकतंत्र को दोनों चाहिए।
इन उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। लेकिन किसी राष्ट्र की महानता केवल उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति से तय नहीं होती।
यह भी देखना होता है कि उसका सबसे कमजोर नागरिक कितना सुरक्षित, सम्मानित और आशावान है।
यहीं भगत सिंह से जुड़ा वह मूल सवाल आज के भारत के सामने फिर खड़ा होता है—
आजादी किसके लिए?
2026 में सवाल है—भारत किस तरह का समाज बनेगा?
“तुम रोज कितनी चीजें पढ़ते हो और कितनी सिर्फ forward करते हो?”
और पटेल किसी राजनीतिक बहस के बीच पूछें—
“तुम्हारा विरोध इतना बड़ा कब हो गया कि सामने वाला भारतीय छोटा हो गया?”
फिर दोनों शायद हमसे एक ही सवाल पूछें—
“तुम्हें जो आजादी मिली, उसका इस्तेमाल तुमने कैसा भारत बनाने में किया?”
इसका जवाब किसी भाषण, hashtag या एक दिन के उत्सव में नहीं मिलेगा।
इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में मिलेगा—
हम कैसे असहमत होते हैं।
हम कैसे खबरों पर विश्वास करते हैं।
हम कमजोर के साथ कैसे खड़े होते हैं।
और हम दूसरे भारतीय की स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं।
80 साल बाद असली सवाल
15 अगस्त 1947 को भारत ने विदेशी शासन से आजादी हासिल की थी।
भगत सिंह शायद पूछेंगे—
“क्या स्वतंत्र सोचते हुए भी साथ रह सकते हो?”
लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भाषण हो रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है और सोशल मीडिया देशभक्ति के संदेशों से भरा है।
दोनों के सामने अपने-अपने समय की अलग चुनौतियां थीं। एक विदेशी सत्ता से मुक्ति चाहता था, दूसरे बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्र में जोड़ रहे थे। आज वे लौटें तो शायद उपलब्धियों का हिसाब न मांगें।
वे पूछें—
भगत सिंह : “जिस आजादी के लिए हमने जान दी, तुमने उससे क्या हासिल किया?”
पटेल : “जिस भारत को हमने जोड़ा था, वह आज कितना एकजुट है?”
भगत सिंह: सिर्फ शहीद नहीं, सवाल करने वाली युवा चेतनाभगत सिंह को हमने एक तस्वीर में कैद कर दिया है—टोपी पहने युवा चेहरा, हाथ में पिस्तौल और साथ में शहीद का दर्जा। लेकिन उनकी असली विरासत शायद उनकी तस्वीर नहीं, सवाल पूछने का साहस है।
वे पढ़ते थे, बहस करते थे और स्थापित विचारों को चुनौती देते थे। Why I Am an Atheist में उन्होंने लिखा कि “criticism and independent thinking” एक क्रांतिकारी के लिए अनिवार्य गुण हैं।
यही वह जगह है जहां 23 साल का भगत सिंह आज के Gen-Z से जुड़ता दिखाई देता है।
आज का युवा पूछता है—
How do you know?
Where is the evidence?
करीब एक सदी पहले भगत सिंह भी अपने समय की स्थापित मान्यताओं से सवाल कर रहे थे। उनके लिए किसी विचार को केवल इसलिए स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं था कि उसे समाज या कोई बड़ा व्यक्ति सही मानता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि तब सवाल औपनिवेशिक सत्ता से थे; आज सवाल हैं—बेरोजगारी, असमानता, AI से बदलती नौकरियां, जलवायु संकट, शिक्षा, राजनीतिक ध्रुवीकरण और डिजिटल misinformation से।
भगत सिंह शायद आज के युवा से कहते— “सिर्फ react मत करो। पढ़ो। समझो। फिर सवाल करो।”
क्रांति का हथियार आज भी विचार हैभगत सिंह को केवल हिंसक क्रांति के प्रतीक के रूप में देखना उनकी बौद्धिक विरासत को छोटा करना होगा। लाहौर हाईकोर्ट में दिए अपने बयान में उन्होंने कहा था—
“The sword of revolution is sharpened on the whetting-stone of ideas.”
अर्थात, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है।
आज की क्रांति शायद बंदूक से नहीं, बेहतर विचार और बेहतर सवालों से होगी।
उस युवा से होगी जो कहे— “मुझे सिर्फ यह मत बताइए कि क्या सोचना है; बताइए क्यों सोचना है।”
फिर पटेल पूछेंगे—“क्या हमने भारत को सच में जोड़ा?”1947 का भारत आज के भारत जैसा नहीं था। ब्रिटिश भारत के साथ सैकड़ों रियासतें थीं। विभाजन की त्रासदी सामने थी और राजनीतिक एकीकरण सबसे बड़ी चुनौतियों में था।
सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण हुआ और आधुनिक भारतीय संघ की नींव मजबूत हुई। 80 साल बाद उनका सवाल शायद अलग होगा—
आज हमारे पास संविधान है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, एक मुद्रा है और एक विशाल साझा बाजार है।
लेकिन समाज? क्या हम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद साथ रह सकते हैं? क्या भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र हमारी पहचान हो सकते हैं—बिना हमारी साझा भारतीयता को कमजोर किए?
पटेल की नागरिकता की समझ में अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते थे। उनके शब्दों में—
“Every citizen of India must remember that he is an Indian and he has every right in this country but with certain duties.”
अर्थात, हर नागरिक को यह याद रखना चाहिए कि वह भारतीय है और उसे इस देश में अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं।
भगत सिंह का सवाल, पटेल की कसौटीशायद दोनों की बातचीत कुछ ऐसी हो—
भगत सिंह: “क्या युवा को सवाल पूछने की आजादी है?”
पटेल: “और क्या वह सवाल पूछते हुए भी दूसरे भारतीय के साथ खड़ा रह सकता है?”
भगत सिंह: “क्या असहमति की जगह है?”
पटेल: “और क्या असहमति के बावजूद राष्ट्र एक रह सकता है?”
भारत@80: उपलब्धियां बड़ी हैं, लेकिन सवाल भीइन 80 वर्षों में भारत ने असाधारण यात्रा तय की है। गरीबी और अशिक्षा से जूझता नवस्वतंत्र देश आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, रक्षा और विज्ञान में उसने अपनी क्षमता साबित की है। लोकतंत्र भी कायम रहा और दुनिया में भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हुई।
यह भी देखना होता है कि उसका सबसे कमजोर नागरिक कितना सुरक्षित, सम्मानित और आशावान है।
यहीं भगत सिंह से जुड़ा वह मूल सवाल आज के भारत के सामने फिर खड़ा होता है—
1947 का सवाल और 2026 का सवाल1947 में सवाल था—भारत पर शासन कौन करेगा?
2026 में सवाल है—भारत किस तरह का समाज बनेगा?
- क्या नागरिक बिना भय के सवाल कर सकता है?
- क्या असहमति लोकतंत्र का हिस्सा मानी जाती है?
- क्या युवाओं और कमजोर तबकों तक विकास के पर्याप्त अवसर पहुंच रहे हैं?
- क्या सोशल मीडिया हमें informed बना रहा है या सिर्फ angry?
अगर वे आज लौट आएं...शायद भगत सिंह किसी 20 वर्षीय युवा के हाथ से फोन लेकर पूछें—
“तुम रोज कितनी चीजें पढ़ते हो और कितनी सिर्फ forward करते हो?”
“तुम्हारा विरोध इतना बड़ा कब हो गया कि सामने वाला भारतीय छोटा हो गया?”
फिर दोनों शायद हमसे एक ही सवाल पूछें—
“तुम्हें जो आजादी मिली, उसका इस्तेमाल तुमने कैसा भारत बनाने में किया?”
इसका जवाब किसी भाषण, hashtag या एक दिन के उत्सव में नहीं मिलेगा।
इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में मिलेगा—
हम कैसे असहमत होते हैं।
हम कैसे खबरों पर विश्वास करते हैं।
हम कमजोर के साथ कैसे खड़े होते हैं।
और हम दूसरे भारतीय की स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं।
80 साल बाद असली सवाल
15 अगस्त 1947 को भारत ने विदेशी शासन से आजादी हासिल की थी।
15 अगस्त 2026 को सवाल अंग्रेजों का नहीं है। सवाल हमारा है।
भगत सिंह शायद पूछेंगे—
“क्या तुम स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र सोचते हो?”
पटेल शायद पूछेंगे—
“क्या स्वतंत्र सोचते हुए भी साथ रह सकते हो?”
शायद आजादी के 80 साल बाद भारत की सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं दो सवालों के बीच है। क्योंकि महान राष्ट्र केवल शक्तिशाली नहीं होते। वे विचारों में स्वतंत्र और समाज में एकजुट भी होते हैं। 1947 में आजादी हमें विरासत में मिली थी। 2026 में उसकी गुणवत्ता तय करना हमारी जिम्मेदारी है।
और इन दो सवालों का जवाब—भाषण से नहीं, हमारे आचरण से मिलेगा।