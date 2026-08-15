  1. सामयिक
  2. संपादकीय
  3. संपादकीय
  4. independence-day-2026-bhagat-singh-sardar-patel-introspection-india-at-80
Written By संदीप सिंह सिसोदिया संदीप सिंह सिसोदिया
Last Updated : Saturday, 15 August 2026 (07:24 IST)

आजादी के 80 साल : अगर भगत सिंह और सरदार पटेल आज लौट आएं तो क्या पूछेंगे?

15 अगस्त पर विशेष संपादकीय

Independence Day 2026
Written By: संदीप सिंह सिसोदिया
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (07:24 IST)
google-news
कल्पना कीजिए, 15 अगस्त 2026 की सुबह है।

लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भाषण हो रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है और सोशल मीडिया देशभक्ति के संदेशों से भरा है।

तभी इतिहास के दो चेहरे हमारे सामने आ खड़े होते हैं—भगत सिंह और सरदार वल्लभभाई पटेल।


दोनों के सामने अपने-अपने समय की अलग चुनौतियां थीं। एक विदेशी सत्ता से मुक्ति चाहता था, दूसरे बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्र में जोड़ रहे थे। आज वे लौटें तो शायद उपलब्धियों का हिसाब न मांगें।

वे पूछें—

भगत सिंह : जिस आजादी के लिए हमने जान दी, तुमने उससे क्या हासिल किया?”
पटेल : जिस भारत को हमने जोड़ा था, वह आज कितना एकजुट है?”

इन दो सवालों के बीच शायद भारत@80 का सबसे जरूरी आत्ममंथन छिपा है।

भगत सिंह: सिर्फ शहीद नहीं, सवाल करने वाली युवा चेतना

भगत सिंह को हमने एक तस्वीर में कैद कर दिया है—टोपी पहने युवा चेहरा, हाथ में पिस्तौल और साथ में शहीद का दर्जा। लेकिन उनकी असली विरासत शायद उनकी तस्वीर नहीं, सवाल पूछने का साहस है।

वे पढ़ते थे, बहस करते थे और स्थापित विचारों को चुनौती देते थे। Why I Am an Atheist में उन्होंने लिखा कि “criticism and independent thinking” एक क्रांतिकारी के लिए अनिवार्य गुण हैं। 

यही वह जगह है जहां 23 साल का भगत सिंह आज के Gen-Z से जुड़ता दिखाई देता है।

आज का युवा पूछता है—

Why?
How do you know?
Where is the evidence?

करीब एक सदी पहले भगत सिंह भी अपने समय की स्थापित मान्यताओं से सवाल कर रहे थे। उनके लिए किसी विचार को केवल इसलिए स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं था कि उसे समाज या कोई बड़ा व्यक्ति सही मानता है।


फर्क सिर्फ इतना है कि तब सवाल औपनिवेशिक सत्ता से थे; आज सवाल हैं—बेरोजगारी, असमानता, AI से बदलती नौकरियां, जलवायु संकट, शिक्षा, राजनीतिक ध्रुवीकरण और डिजिटल misinformation से।
भगत सिंह शायद आज के युवा से कहते— सिर्फ react मत करो। पढ़ो। समझो। फिर सवाल करो।

क्रांति का हथियार आज भी विचार है

भगत सिंह को केवल हिंसक क्रांति के प्रतीक के रूप में देखना उनकी बौद्धिक विरासत को छोटा करना होगा। लाहौर हाईकोर्ट में दिए अपने बयान में उन्होंने कहा था—

“The sword of revolution is sharpened on the whetting-stone of ideas.”

अर्थात, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है।

आज के डिजिटल भारत में यह बात और प्रासंगिक लगती है। जब एक वायरल वीडियो लाखों लोगों की राय बदल सकता है और misinformation तथ्य से तेज दौड़ सकती है, तब स्वतंत्र सोच की पहली शर्त है—हर सूचना पर तुरंत विश्वास न करना।

आज की क्रांति शायद बंदूक से नहीं, बेहतर विचार और बेहतर सवालों से होगी।

उस युवा से होगी जो कहे— मुझे सिर्फ यह मत बताइए कि क्या सोचना है; बताइए क्यों सोचना है।

फिर पटेल पूछेंगे—“क्या हमने भारत को सच में जोड़ा?”

1947 का भारत आज के भारत जैसा नहीं था। ब्रिटिश भारत के साथ सैकड़ों रियासतें थीं। विभाजन की त्रासदी सामने थी और राजनीतिक एकीकरण सबसे बड़ी चुनौतियों में था।

सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण हुआ और आधुनिक भारतीय संघ की नींव मजबूत हुई। 80 साल बाद उनका सवाल शायद अलग होगा—

जिस भारत को हमने नक्शे पर जोड़ा, क्या उसके लोगों के बीच की दूरी भी कम हुई?”

आज हमारे पास संविधान है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, एक मुद्रा है और एक विशाल साझा बाजार है।

लेकिन समाज? क्या हम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद साथ रह सकते हैं? क्या भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र हमारी पहचान हो सकते हैं—बिना हमारी साझा भारतीयता को कमजोर किए?

पटेल शायद याद दिलाते कि एकता केवल सीमाओं की रक्षा का नाम नहीं; नागरिकों के बीच भरोसा बनाए रखना भी उसकी शर्त है।

पटेल की नागरिकता की समझ में अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते थे। उनके शब्दों में—

“Every citizen of India must remember that he is an Indian and he has every right in this country but with certain duties.”

अर्थात, हर नागरिक को यह याद रखना चाहिए कि वह भारतीय है और उसे इस देश में अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं।

नक्शे पर भारत को जोड़ना इतिहास की उपलब्धि थी। नागरिकों के बीच भरोसा बनाए रखना लोकतंत्र की रोजमर्रा की जिम्मेदारी है।

भगत सिंह का सवाल, पटेल की कसौटी

शायद दोनों की बातचीत कुछ ऐसी हो—

भगत सिंह: “क्या युवा को सवाल पूछने की आजादी है?”

पटेल: “और क्या वह सवाल पूछते हुए भी दूसरे भारतीय के साथ खड़ा रह सकता है?”

भगत सिंह: “क्या असहमति की जगह है?”

पटेल: “और क्या असहमति के बावजूद राष्ट्र एक रह सकता है?”

यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। सवाल करने वाले नागरिक और साथ रहने वाला समाजलोकतंत्र को दोनों चाहिए।

भारत@80: उपलब्धियां बड़ी हैं, लेकिन सवाल भी

इन 80 वर्षों में भारत ने असाधारण यात्रा तय की है। गरीबी और अशिक्षा से जूझता नवस्वतंत्र देश आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, रक्षा और विज्ञान में उसने अपनी क्षमता साबित की है। लोकतंत्र भी कायम रहा और दुनिया में भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हुई।

इन उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। लेकिन किसी राष्ट्र की महानता केवल उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति से तय नहीं होती।

यह भी देखना होता है कि उसका सबसे कमजोर नागरिक कितना सुरक्षित, सम्मानित और आशावान है।
यहीं भगत सिंह से जुड़ा वह मूल सवाल आज के भारत के सामने फिर खड़ा होता है—

आजादी किसके लिए?

1947 का सवाल और 2026 का सवाल

1947 में सवाल थाभारत पर शासन कौन करेगा?

2026 में सवाल हैभारत किस तरह का समाज बनेगा?
  • क्या नागरिक बिना भय के सवाल कर सकता है?
  • क्या असहमति लोकतंत्र का हिस्सा मानी जाती है?
  • क्या युवाओं और कमजोर तबकों तक विकास के पर्याप्त अवसर पहुंच रहे हैं?
  • क्या सोशल मीडिया हमें informed बना रहा है या सिर्फ angry?
और सबसे बड़ा सवाल— क्या हम दूसरे की स्वतंत्रता का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपनी स्वतंत्रता का?

अगर वे आज लौट आएं...

शायद भगत सिंह किसी 20 वर्षीय युवा के हाथ से फोन लेकर पूछें—

तुम रोज कितनी चीजें पढ़ते हो और कितनी सिर्फ forward करते हो?”

और पटेल किसी राजनीतिक बहस के बीच पूछें—

तुम्हारा विरोध इतना बड़ा कब हो गया कि सामने वाला भारतीय छोटा हो गया?”

फिर दोनों शायद हमसे एक ही सवाल पूछें—

तुम्हें जो आजादी मिली, उसका इस्तेमाल तुमने कैसा भारत बनाने में किया?”

इसका जवाब किसी भाषण, hashtag या एक दिन के उत्सव में नहीं मिलेगा।

इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में मिलेगा—

हम कैसे असहमत होते हैं।

हम कैसे खबरों पर विश्वास करते हैं।

हम कमजोर के साथ कैसे खड़े होते हैं।

और हम दूसरे भारतीय की स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं।

80 साल बाद असली सवाल

15 अगस्त 1947 को भारत ने विदेशी शासन से आजादी हासिल की थी।

15 अगस्त 2026 को सवाल अंग्रेजों का नहीं है। सवाल हमारा है।

भगत सिंह शायद पूछेंगे—

“क्या तुम स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र सोचते हो?”

पटेल शायद पूछेंगे—

“क्या स्वतंत्र सोचते हुए भी साथ रह सकते हो?”

शायद आजादी के 80 साल बाद भारत की सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं दो सवालों के बीच है। क्योंकि महान राष्ट्र केवल शक्तिशाली नहीं होते। वे विचारों में स्वतंत्र और समाज में एकजुट भी होते हैं। 1947 में आजादी हमें विरासत में मिली थी। 2026 में उसकी गुणवत्ता तय करना हमारी जिम्मेदारी है।

और इन दो सवालों का जवाब—भाषण से नहीं, हमारे आचरण से मिलेगा।

लेखक के बारे में
संदीप सिंह सिसोदिया
वन-लाइनर बायो: IIM इंदौर से प्रशिक्षित और 20+ वर्षों का अनुभव रखने वाले डिजिटल मीडिया लीडर व वरिष्ठ संपादक, जिन्होंने BBC,  DW, Yahoo और MSN जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे जियो-पॉलिटिक्स, पर्यावरण और समसामयिक  मुद्दों पर अपने प्रखर लेखन और गहन विश्लेषण के लिए विशेष रूप से.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
जर्मनी की सूखती नदियों का समाधान क्या होगा

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?स्पेसएक्स इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग लॉन्च कर रहा है, जिससे इलॉन मस्क की दौलत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। क्या इस कंपनी की ‘इस दुनिया से परे’ वाली महत्वाकांक्षाएं सचमुच ब्रह्मांड जितनी

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण हर दिन औसतन 16 महिलाओं की जान जाती है। यानी कानूनी रोक के बावजूद दहेज जैसी कुप्रथा आज भी अलग-अलग तरीकों से जारी है।

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान ओस्लो में जो कुछ भी हुआ, वह इसी छटपटाहट और एजेंडा-आधारित पत्रकारिता का एक ज्वलंत उदाहरण है। दुःख की बात यह है कि विदेशी जमीन पर रची गई एक पब्लिसिटी स्टंट की स्क्रिप्ट पर भारत का मुख्य विपक्ष न केवल तालियां बजा रहा है, बल्कि अपने ही देश की छवि को धूमिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है...

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौती

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौतीचुनाव परिणाम के बाद बंगाल में जगह-जगह कुछ हिंसा तो तृणमूल नेताओं द्वारा मकानों, जमीनों, कार्यालयों पर कब्जे के संदर्भ में हुई जब लोग स्वयं निकलकर इसे मुक्त कराने लगे। इसी तरह हिंदुओं के कई धर्मस्थलों या धर्म स्थानों की मुक्ति के दृश्य भी सामने आए।

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?भारत ने पश्चिम एशिया की परस्पर विरोधी ताकतों के बीच जिस सावधानी से संतुलन बनाए रखा है, वह उसकी बड़ी उपलब्धि रही है। हालांकि, मौजूदा संकट यह संकेत दे रहा है कि यह संतुलन बनाए रखना भारत के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है।

1971 युद्ध का वो 'संत', जिसके नाम से कांपती थी पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट : पढ़िए महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह की शौर्य गाथा

1971 युद्ध का वो 'संत', जिसके नाम से कांपती थी पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट : पढ़िए महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह की शौर्य गाथाHanut Singh Battle of Basantar 1971: 15 अगस्त का यह पावन अवसर न केवल भारत की आजादी का उत्सव मनाने का दिन है, बल्कि उन वीर सपूतों को नमन करने का क्षण भी है जिनकी बदौलत हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। भारतीय सेना का इतिहास अदम्य साहस, असाधारण शौर्य और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है।

आजादी के 80 साल : अगर भगत सिंह और सरदार पटेल आज लौट आएं तो क्या पूछेंगे?

आजादी के 80 साल : अगर भगत सिंह और सरदार पटेल आज लौट आएं तो क्या पूछेंगे?Independence Day 2026: कल्पना कीजिए, 15 अगस्त 2026 की सुबह है। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भाषण हो रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है और सोशल मीडिया देशभक्ति के संदेशों से भरा है। तभी इतिहास के दो चेहरे हमारे सामने आ खड़े होते हैं—भगत सिंह और सरदार वल्लभभाई पटेल।

LIVE: पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, थोड़ी देर में लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे

LIVE: पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, थोड़ी देर में लाल किले पर तिरंगा फहराएंगेLatest News Today Live Updates in Hindi : देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। पल पल की जानकारी...