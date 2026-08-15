आजादी के 80 साल : अगर भगत सिंह और सरदार पटेल आज लौट आएं तो क्या पूछेंगे? 15 अगस्त पर विशेष संपादकीय

भगत सिंह: सिर्फ शहीद नहीं, सवाल करने वाली युवा चेतना

क्रांति का हथियार आज भी विचार है

फिर पटेल पूछेंगे—“क्या हमने भारत को सच में जोड़ा?”

भगत सिंह का सवाल, पटेल की कसौटी

भारत@80: उपलब्धियां बड़ी हैं, लेकिन सवाल भी

1947 का सवाल और 2026 का सवाल

क्या नागरिक बिना भय के सवाल कर सकता है?

क्या असहमति लोकतंत्र का हिस्सा मानी जाती है?

क्या युवाओं और कमजोर तबकों तक विकास के पर्याप्त अवसर पहुंच रहे हैं?

क्या सोशल मीडिया हमें informed बना रहा है या सिर्फ angry?

अगर वे आज लौट आएं...

कल्पना कीजिए, 15 अगस्त 2026 की सुबह है।लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भाषण हो रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है और सोशल मीडिया देशभक्ति के संदेशों से भरा है।तभी इतिहास के दो चेहरे हमारे सामने आ खड़े होते हैं—दोनों के सामने अपने-अपने समय की अलग चुनौतियां थीं। एक विदेशी सत्ता से मुक्ति चाहता था, दूसरे बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्र में जोड़ रहे थे। आज वे लौटें तो शायद उपलब्धियों का हिसाब न मांगें।वे पूछें—“जिस आजादी के लिए हमने जान दी, तुमने उससे क्या हासिल किया?”“जिस भारत को हमने जोड़ा था, वह आज कितना एकजुट है?”इन दो सवालों के बीच शायदछिपा है।भगत सिंह को हमने एक तस्वीर में कैद कर दिया है—टोपी पहने युवा चेहरा, हाथ में पिस्तौल और साथ में शहीद का दर्जा। लेकिन उनकी असली विरासत शायद उनकी तस्वीर नहीं,है।वे पढ़ते थे, बहस करते थे और स्थापित विचारों को चुनौती देते थे। Why I Am an Atheist में उन्होंने लिखा किएक क्रांतिकारी के लिए अनिवार्य गुण हैं।यही वह जगह है जहां 23 साल का भगत सिंह आज केसे जुड़ता दिखाई देता है।आज का युवा पूछता है—करीब एक सदी पहले भगत सिंह भी अपने समय की स्थापित मान्यताओं से सवाल कर रहे थे। उनके लिए किसी विचार को केवल इसलिए स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं था कि उसे समाज या कोई बड़ा व्यक्ति सही मानता है।फर्क सिर्फ इतना है कि तब सवाल औपनिवेशिक सत्ता से थे; आज सवाल हैं—बेरोजगारी, असमानता, AI से बदलती नौकरियां, जलवायु संकट, शिक्षा, राजनीतिक ध्रुवीकरण और डिजिटल misinformation से।भगत सिंह शायद आज के युवा से कहते—भगत सिंह को केवल हिंसक क्रांति के प्रतीक के रूप में देखना उनकी बौद्धिक विरासत को छोटा करना होगा। लाहौर हाईकोर्ट में दिए अपने बयान में उन्होंने कहा था—अर्थात,आज के डिजिटल भारत में यह बात और प्रासंगिक लगती है। जब एक वायरल वीडियो लाखों लोगों की राय बदल सकता है और misinformation तथ्य से तेज दौड़ सकती है, तब स्वतंत्र सोच की पहली शर्त है—आज की क्रांति शायद बंदूक से नहीं,उस युवा से होगी जो कहे—1947 का भारत आज के भारत जैसा नहीं था। ब्रिटिश भारत के साथ सैकड़ों रियासतें थीं। विभाजन की त्रासदी सामने थी और राजनीतिक एकीकरण सबसे बड़ी चुनौतियों में था।सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण हुआ और आधुनिक भारतीय संघ की नींव मजबूत हुई। 80 साल बाद उनका सवाल शायद अलग होगा—आज हमारे पास संविधान है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, एक मुद्रा है और एक विशाल साझा बाजार है।लेकिन समाज? क्या हम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद साथ रह सकते हैं? क्या भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र हमारी पहचान हो सकते हैं—बिना हमारी साझा भारतीयता को कमजोर किए?पटेल शायद याद दिलाते किपटेल की नागरिकता की समझ में अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते थे। उनके शब्दों में—अर्थात,नक्शे पर भारत को जोड़ना इतिहास की उपलब्धि थी।शायद दोनों की बातचीत कुछ ऐसी हो—“क्या युवा को सवाल पूछने की आजादी है?”“और क्या वह सवाल पूछते हुए भी दूसरे भारतीय के साथ खड़ा रह सकता है?”“क्या असहमति की जगह है?”“और क्या असहमति के बावजूद राष्ट्र एक रह सकता है?”यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है।इन 80 वर्षों में भारत ने असाधारण यात्रा तय की है। गरीबी और अशिक्षा से जूझता नवस्वतंत्र देश आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, रक्षा और विज्ञान में उसने अपनी क्षमता साबित की है। लोकतंत्र भी कायम रहा और दुनिया में भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हुई।इन उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। लेकिन किसी राष्ट्र की महानता केवल उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति से तय नहीं होती।यह भी देखना होता है कियहीं भगत सिंह से जुड़ा वह मूल सवाल आज के भारत के सामने फिर खड़ा होता है—और सबसे बड़ा सवाल—शायद भगत सिंह किसी 20 वर्षीय युवा के हाथ से फोन लेकर पूछें—और पटेल किसी राजनीतिक बहस के बीच पूछें—फिर दोनों शायद हमसे एक ही सवाल पूछें—इसका जवाब किसी भाषण, hashtag या एक दिन के उत्सव में नहीं मिलेगा।इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में मिलेगा—हम कैसे असहमत होते हैं।हम कैसे खबरों पर विश्वास करते हैं।हम कमजोर के साथ कैसे खड़े होते हैं।और हम दूसरे भारतीय की स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं।

80 साल बाद असली सवाल





15 अगस्त 1947 को भारत ने विदेशी शासन से आजादी हासिल की थी।



15 अगस्त 2026 को सवाल अंग्रेजों का नहीं है। सवाल हमारा है।





भगत सिंह शायद पूछेंगे—



“क्या तुम स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र सोचते हो?”



पटेल शायद पूछेंगे—





“क्या स्वतंत्र सोचते हुए भी साथ रह सकते हो?”



शायद आजादी के 80 साल बाद भारत की सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं दो सवालों के बीच है। क्योंकि महान राष्ट्र केवल शक्तिशाली नहीं होते। वे विचारों में स्वतंत्र और समाज में एकजुट भी होते हैं। 1947 में आजादी हमें विरासत में मिली थी। 2026 में उसकी गुणवत्ता तय करना हमारी जिम्मेदारी है।





और इन दो सवालों का जवाब—भाषण से नहीं, हमारे आचरण से मिलेगा।