पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, Gen-G और Gen-अल्फा के लिए किया बड़ा एलान
Latest News Today Live Updates in Hindi : देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने Gen-G और Gen-अल्फा के लिए बड़ा एलान किया। पल पल की जानकारी...
08:50 AM, 15th Aug
2025-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में पहले केवल 60 हजार करोड़ का बायोइकोनॉमी का काम होता था। वह 2014 के बाद 20 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। 2009-10 का कालखंड था, जब सिर्फ 1.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन देश में बिके थे। 2025-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट को भी बढ़ावा मिला है। देश में बना पहला सी295 उड़ान भर चुका है।
उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू की गई है। 2004 से 2014 तक देश में 50 से कम विश्वविद्यालय थे और 10 साल में 650 विश्वविद्यालय जुड़ चुके हैं। 2014 के पहले मेडिकल की 400 सीटें थीं, आज 850 से ज्यादा सीटें हैं। अब विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत आ रहे हैं।
08:42 AM, 15th Aug
पीएम मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। हमें मिलकर आगे बढ़ना है। सुधारों को आगे बढ़ाते रहना है। हम यह दृढ़ विश्वास से कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, इसका साधक कौन है- इसका साधक देश का युवा है। देश के विकास में युवा सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी देश का युवा है। हमें युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए आगे बढ़ना है। स्टार्ट अप इंडिया के चलते देश में स्टार्ट अप बनते जा रहे हैं। मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप सपने लेकर आएं, हम संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। सस्ते डेटा ने युवाओं को आगे बढ़ाया है। देश के नौजवानों को इसने नई ताकत दी है। स्किल इंडिया को हमने आगे बढ़ाया। खेलो इंडिया बढ़ाया।
उन्होंने कहा, क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्युन 500 में आगे भारत की कंपनियां हों। आज बैंकिंग क्षेत्र फल-फूल रहा है। दुनिया के शीर्ष बैंकों में भारत के बैंकों का हिस्सा क्यों न हो। भारत की फार्मा ने विदेश में बहुत काम किया है। समय की मांग है कि दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी एक-दो कंपनियां होनी चाहिए। क्या समय की मांग नहीं है कि दुनिया का नेतृत्व हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारी अकाउंटिंग फर्म्स दुनिया की शीर्ष फर्म्स में क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड्स हों, जिससे दुनिया आकर्षित होती हो। मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्वराज संस्थाओं को कहना चाहता हूं कि हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी।
08:38 AM, 15th Aug
Gen G के लिए नया प्लान
पीएम मोदी ने Gen G के लिए नए प्लान का एलान करते हुए कहा कि 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का भी एलान किया।
Gen-अल्फा के लिए बड़ा एलान करने हुए पीएम मोदी ने कहा कि 5 से 15 साल के खिलाड़ियों के लिए टैलेंट हंट चलेगा। गांव गांव में टैलेंट हंट चलेगा।
08:35 AM, 15th Aug
क्या है सप्तधरा की 7 शक्तियां
-पहली शक्ति : मैन्यूफैक्चरिंग पॉवर
-दूसरी शक्ति : कृषि उत्पादन
-तीसरी शक्ति : तकनीक और इनोवेशेन
-चौथी शक्ति : गति शक्ति
-5वी शक्ति : रक्षा शक्ति
-6ठी शक्ति : ग्रीन ब्लू इकोनॉमी
-7वीं शक्ति : भारत का सॉफ्ट पॉवर
08:28 AM, 15th Aug
देश में शक्ति की सप्तधारा का आह्वान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश में शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो 5 दशक में नहीं हुआ, वह 5-7 साल में करने के लिए नई ऊर्जा देंगे। इसमें युवाओं की शक्ति भी जोड़ी जाएगी। सप्तधारा की शक्ति है उत्पादन की शक्ति। हमें विनिर्माण को बढ़ाना होगा। उत्पादन के साथ हमें छोटे-छोटे पुर्जे बनाने हैं और बड़े उत्पाद भी बनाने हैं। पूरी वैल्यू चेन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। डिजाइन से उत्पादन तक भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनना होगा। हमें गुणवत्ता और पैमाने में वैश्विक मानदंडों पर खरा उतरना होगा। हमारे उत्पाद यूजर फ्रेंडली हों, हमारे उत्पाद लोगों को लुभाने वाले हों। जीरो डिफेक्ट उत्पाद हमारी पहचान हों, यह तय करना होगा। वैश्विक बाजार में हमारी पहचान गुणवत्ता के आधार पर होगी। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। हमारा लक्ष्य गुणवत्ता, गुणवत्ता और गुणवत्ता होना चाहिए।
08:22 AM, 15th Aug
हमें मौके नहीं छोड़ना है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हमारे सीफूड की दुनिया में आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। हमारी सी बेल्ट इस क्षेत्र में काफी काम आ सकती है। मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है, उसके पीछे 2047 का लक्ष्य एक मजबूत नींव पर खड़ा है। हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, यह आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। इसका एक-चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अब हमें लक्ष्य प्राप्त करके रहना है। हमें अपनी संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। जो काम पिछले पांच दशक में नहीं हुए हैं, वह काम हमें करने में हमें 5-7 साल लगे हैं। मुझे भरोसा है कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आज दुनिया में स्थिर सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ रहा है। हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। आज दुनिया भारत का सामर्थ्य पहचान रही है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है, लेकिन ये जो व्यापार समझौते हुए हैं। इसलिए मैं एमएसएमई को कहना चाहूंगा कि हमें इन मौकों को छोड़ना नहीं है। हमारी मशीनरी हो, टेक्सटाइल हो, दवाइयां हों, हमें मौका छोड़ना नहीं है। हमें गुणवत्ता के साथ चलना होगा। हमें वैश्विक मानकों पर चलना होगा।
08:13 AM, 15th Aug
कुछ लोगों को देश को भयभीत करने में आनंद आता है: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमें कुछ समस्याओं को झेलना पड़ेगा। 12 साल में हमने कोरोना जैसी महामारी झेली, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। कोरोना के बाद कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह तनाव का माहौल। कुछ लोगों को तो सिर्फ देश को भयभीत करने, डराने में मजा आता है। कोरोना वैक्सीन नहीं मिलेगी, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को देश को डराने में आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि हम नागरिक देवो भवः के मंत्र को लेते हुए, जिस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाया था, उनसे देश को कोई समस्या नहीं हुई। आज देश में पेट्रोल भी है, गैस भी है, डीजल भी है। हम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं।
08:12 AM, 15th Aug
एनर्जी के बिना नई दुनिया को चलाना मुश्किल
पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तेजी से पूरा हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम दृढ़ता से बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है। इसलिए हमें chip, AI और डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी सिक्यूरिटी हमारे समय की मांग है। इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 5 न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, यह हमारी गलत सोच के कारण है। हमने समुद्र तट का 99 फीसदी इलाका नो गो एरिया घोषित कर रखा है। हमने ही समुद्र के अंदर जाकर एक्प्लोरेशन न करने का फैसला किया था। अब हम समुद्र के अंदर एक्सप्लोरेशन करने का प्रयास किया है। उसी दिशा में हमने समुद्र मंथन की घोषणा की थी। हाल ही में हमने 85 हजार करोड़ रुपये आवंटित कर उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया।
07:59 AM, 15th Aug
2047 तक 'विकसित भारत' बनाना बड़ा सपना
पीएम मोदी ने कहा, भारत का एक बड़ा सपना है- 2047 तक 'विकसित भारत' बनाना। इस सपने को पूरा करने की ताकत और संकल्प 140 करोड़ भारतीयों से मिल रहा है। जब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश खुद को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय करता है, तो इससे पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश जाता है। भारत के इस लक्ष्य से दुनिया की नजर में भारत की छवि बदल रही है और दुनिया भारत को नए तरीके से देख रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर प्रकार से प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके उससे बाहर निकले हैं।
07:53 AM, 15th Aug
भारत ने पिछले 12 साल में पकड़ी रफ्तार
पीएम मोदी ने कहा, 2014 तक आते-आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल-5 में डंप कर दिया था। उन हालात के बीच भारत ने पिछले 12 साल में रफ्तार पकड़ी है। तेज गति से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 12 वर्ष में रक्षा उद्योग 4 गुना बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 7 गुना बढ़ा। रेलवे कोच का उत्पादन 21 गुना बढ़ा, डिजिटल-इनोवेशन की दुनिया में हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर चार गुना बढ़े, डिजिटल ट्रांजैक्शन करीब 100 गुना बढ़े। हर काम लगभग 15 गुना औसत से बढ़ा।
उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देशवासियों ने एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों को आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं। यही वजह है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं के साहस की वजह से हम 12 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। कभी हम फ्रेजाइल 5 का हिस्सा थे।
अब देश छोटे लक्ष्यों तक सीमित रहने वाला नहीं है। बड़े सपने हमारी सोच का दायरा बढ़ाते हैं और हमारे संकल्प को मजबूत बनाते हैं। जब संकल्प दृढ़ होता है, तो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए हमारे सपने और लक्ष्य दोनों ऊंचे होने चाहिए। ऊंचे सपने और मजबूत संकल्प ही हमारे सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और हमें उन्हें साकार करने की ताकत देते हैं।
07:47 AM, 15th Aug
आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा
पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद, 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार 'वंदे मातरम्' गूंज रहा है। आज जब हम 'वंदे मातरम्' का 150वां वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा और उत्तम अवसर और क्या हो सकता है।
उन्होंने कहा कि देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। पूज्य बापू समेत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
07:43 AM, 15th Aug
देश को संबोधित कर रहे हैं पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में उनका यह 13वां संबोधन है।
07:33 AM, 15th Aug
पहली बार राष्ट्रीय गीत का गायन
-लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार राष्ट्रगान (जन गण मन) से पहले राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) के पूरे छह पैरा गाए गए।
-पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया।
-पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया।
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 15, 2026
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) के गनर्स ने 21 तोपों की सलामी दी। स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करने वाली इस सेरेमोनियल बैटरी की कमान… pic.twitter.com/KKEfr2PxuL
07:20 AM, 15th Aug
लाल किले पर पहुंचे पीएम मोदी
लाल किले पर पहुंचे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
07:16 AM, 15th Aug
पीएम मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता को किया नमन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद वे राजघाट से लाल किले के लिए रवाना हो गए।