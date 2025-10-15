Pushya nakshatra: पुष्य नक्षत्र के दिन बन रहे हैं शुभ योग, खरीदे ये 5 चीजें तो पूरा वर्ष रहेगा शुभ

Pushya nakshatra 2025: पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और इस दिन बनने वाले शुभ योग में खरीदारी करना बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ मुहूर्त में खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक बनी रहती हैं और घर में सुख-समृद्धि लाती हैं। इस बार पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे भक्तों को शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। 14 और 15 अक्टूबर 2025 को पुष्य नक्षत्र रहेगा।

पुष्य नक्षत्र में खरीदी जाने वाली कुछ प्रमुख शुभ वस्तुएं जिनसे पूरा वर्ष शुभ रहता है, वे इस प्रकार हैं:-

1. सोना और चांदी (आभूषण): पुष्य नक्षत्र में सोना-चांदी खरीदना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इसे धन और समृद्धि की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।

2. वाहन: नया वाहन जैसे कार, स्कूटर, बाइक आदि खरीदना इस दिन विशेष रूप से शुभ होता है, जिससे वाहन का उपयोग शुभ फल देता है।

3. संपत्ति/अचल संपत्ति: भूमि, भवन, घर या प्लॉट में निवेश करना या खरीदना शुभ फलदायी होता है, जो जीवन में स्थायित्व और समृद्धि लाता है।

4. इलेक्ट्रॉनिक सामान: फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना भी शुभ माना जाता है।

5. नए वस्त्र, बर्तन और बही खाता: इस दिन नए वस्त्र, पूजा के बर्तन या व्यापार से संबंधित बही खाता (अकाउंट बुक) खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है।

अतिरिक्त शुभ कार्य:

- इस दिन निवेश करना (जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड) दीर्घकालिक लाभ देता है।

- नए कार्य या व्यापार की शुरुआत करना भी बहुत शुभ माना जाता है।

- मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए।