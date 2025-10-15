बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (11:40 IST)

Pushya nakshatra: पुष्य नक्षत्र के दिन बन रहे हैं शुभ योग, खरीदे ये 5 चीजें तो पूरा वर्ष रहेगा शुभ

Auspicious time for shopping in Pushya Nakshatra 2025
Pushya nakshatra 2025: पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और इस दिन बनने वाले शुभ योग में खरीदारी करना बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ मुहूर्त में खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक बनी रहती हैं और घर में सुख-समृद्धि लाती हैं। इस बार पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे भक्तों को शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। 14 और 15 अक्टूबर 2025 को पुष्य नक्षत्र रहेगा।
पुष्य नक्षत्र में खरीदी जाने वाली कुछ प्रमुख शुभ वस्तुएं जिनसे पूरा वर्ष शुभ रहता है, वे इस प्रकार हैं:-
 
1. सोना और चांदी (आभूषण): पुष्य नक्षत्र में सोना-चांदी खरीदना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इसे धन और समृद्धि की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।
 
2. वाहन: नया वाहन जैसे कार, स्कूटर, बाइक आदि खरीदना इस दिन विशेष रूप से शुभ होता है, जिससे वाहन का उपयोग शुभ फल देता है।
3. संपत्ति/अचल संपत्ति: भूमि, भवन, घर या प्लॉट में निवेश करना या खरीदना शुभ फलदायी होता है, जो जीवन में स्थायित्व और समृद्धि लाता है।
 
4. इलेक्ट्रॉनिक सामान: फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना भी शुभ माना जाता है।
 
5. नए वस्त्र, बर्तन और बही खाता: इस दिन नए वस्त्र, पूजा के बर्तन या व्यापार से संबंधित बही खाता (अकाउंट बुक) खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है।
अतिरिक्त शुभ कार्य:
- इस दिन निवेश करना (जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड) दीर्घकालिक लाभ देता है।
- नए कार्य या व्यापार की शुरुआत करना भी बहुत शुभ माना जाता है।
- मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए।
 
Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेतDiwali ke upay: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हर घर में सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में, दीवाली से पहले घर की स्वच्छता का बहुत महत्व है। यह परंपरा घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालने और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के हर कोने को तैयार करने का एक आध्यात्मिक विधान है। मान्यता है कि सफाई के दौरान जब हम वर्षों से बंद पड़ी जगहों को खोलते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें कुछ विशेष संकेत देती हैं।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी व्रत कब है? जानें शुभ मुहूर्त, पारण का समय, महत्व और पूजा विधिHow to observe Rama Ekadashi: रमा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी धार्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से पापों से मुक्ति, धन-संपत्ति में वृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Rama Ekadashi Katha 2025: राजा मुचुकुंद का धर्मपरायण शासन और एकादशी व्रत कथाRama Ekadashi story : रमा एकादशी की कथा पद्म पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में वर्णित है। इस व्रत की कथा राजा मुचुकुंद, उनकी धर्मपरायण पुत्री चंद्रभागा और दामाद शोभन के जीवन से संबंधित है। आइए यहां आप भी पढ़ें यह पावन कथा...

Guru Har Rai death anniversary: गुरु हर राय जी की पुण्यतिथि, जानें उनकी जीवन की 5 शिक्षाप्रद बातेंLife teachings of Guru Har Rai: सिख धर्म के सातवें गुरु श्री गुरु हर राय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहां उनकी जीवन गाथा, प्रमुख शिक्षाएं, और प्रेरणादायक बातें शामिल हैं। वे सिखों के सातवें गुरु थे और उन्होंने सिख परंपराओं को शांति, सेवा और सहिष्णुता के मार्ग पर आगे बढ़ाया।
