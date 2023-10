शुभमन की फिफ्टी पर सारा तेंदुलकर का रिएक्शन हुआ वायरल, Fans बोले कुछ तो गड़बड़ है [WATCH]

शुभमन की फिफ्टी पर सारा तेंदुलकर का रिएक्शन हुआ वायरल, Fans बोले कुछ तो गड़बड़ है [WATCH]

Sara's reaction on Shubman's Fifty INDvsBAN : भारत ने वनडे विश्व कप 2023 (ODI World Cup 2023) में खेले गए अपने सभी मैच जीते हैं और वह इस स्ट्रीक को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तयारी करेंगे। अपने आखिरी मैच में जो 19 अक्टूबर को खेला गया था, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से मैच जीता और मैच के बाद से विराट कोहली के शानदार शतक और अद्भुत रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं (Virat Kohli Century in INDvsBAN), लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो वायरल है वह है Shubman Gill के अर्धशतक पर Sachin Tendulkar की बेटी Sara Tendulkar का रिएक्शन (Sara Tendulkar Reaction on Shubman Gill's Fifty)

Cameraman got no chill #ShubmanGill #SaraTendulkar #CWC23 pic.twitter.com/r7hA5HmV3h — Samay (@SamayKarani) October 19, 2023 जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना और मौज-मस्ती करना पसंद करते हैं, वैसे ही हमेशा से ही Shubman Gill और Sara Tendulka के Dating के बारे में भी अफवाहें उड़ती रही हैं (Rumours about Shubman Gill and Sara Tendulkar dating) और शुभमन गिल के अर्धशतक पर उनके इस रिएक्शन ने इन लोगों को और भी चीज़ें दे दी हैं।





Sara Tendulkar on every boundary of Shubman Gill. pic.twitter.com/zaxqrui3Fc — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) October 19, 2023

Shubman Gill hits a boundary



उनके रिएक्शन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग उनका रिएक्शन कैमरा में कैद करने के लिए कैमरामैन को धन्यवाद दे रहे हैं।

Cameraman zooms into Sara Tendulkar clapping



Ye wahi cameraman hai jo award show me BigB ke baad Rekha ko dikhaata hai — Sagar (@sagarcasm) October 19, 2023 Shubman Gill *hits a six*