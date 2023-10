भारत बनाम बांग्लादेश में भी हो सकता है उलटफेर, देखें आंकड़ें; INDvsBAN Match Preview, Head to Head, Team Prediction

भारत बनाम बांग्लादेश में भी हो सकता है उलटफेर, देखें आंकड़ें; INDvsBAN Match Preview, Head to Head, Team Prediction

INDvsBAN : भारतीय टीम ODI World Cup 2023 मैच में गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश शानदार लय जारी रखते हुए टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज करने की होगी। कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की टीम विश्व कप में हाल ही में दो मैचों में उलटफेर और भारत के खिलाफ पिछले चार मैचों में बांग्लादेश के रिकॉर्ड को देखते हुए इस मुकाबले में कोई जोखिम लेने से बचना चाहेगी।

India vs Bangladesh Head To Head In ODI World Cup

कुल : 4

बांग्लादेश जीता: 1

भारत जीता: 3

India vs Bangladesh Head To Head In ODI Format :

बांग्लादेश ने पिछले चार ODI मैचों में से तीन में भारत को हराया। इसमें सबसे हालिया मैच Asia Cup का है जहां उसने भारतीय टीम को छह रन से हराया था। (INDvsBAN Asia Cup) इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रमशः अफगानिस्तान और नीदरलैंड की जीत के बाद भारत किसी भी टीम को हलके में लेने से बचना चाहेगा। (ENGvsAFG) (SAvsNED)

बल्लेबाजी के मोर्चे पर कप्तान रोहित अपना शानदार फॉर्म जारी रखना चाहेंगे, जबकि शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) और विराट कोहली (Virat Kohli) बड़ा स्कोर बनाने के लिए उत्सुक होंगे। रोहित पिछले दो मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ 86 और अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रनों की शानदार पारी खेलकर दबदबा बनाया जिससे भारत ने आसानी से लक्ष्य का पीछा किया।

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद अर्धशतक जड़कर भारतीय बल्लेबाजी को और मजबूत किया। पिच से अगर बल्लेबाजों को मदद मिले तो किसी भी गेंदबाजी के लिए Team India को रोकना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इस मैदान पर भारतीय टीम सात में से अपने चार मैच ही जीत पाई है ऐसे में टीम को यहां सतर्क रहना होगा।

Innings - 3

Overs - 27

Wickets - 8

Average - 11.62

Economy - 3.44

SR - 20.2



Jasprit Bumrah Consistent wickets#JaspritBumrah #India #INDvsBAN #Cricket #ODis #WorldCup pic.twitter.com/ns6QWeThaE — Wisden India (@WisdenIndia) October 18, 2023 जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने भी अब तक विरोधी टीमों को बांध कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 तो वहीं पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ 191 रन पर आउट हो गई थी। पिच पर विकेट निकालने की क्षमता इन गेंदबाजों को खास बनाती है।

रोहित शर्मा से खतरा बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती रोहित शर्मा से निपटने की होगी। शानदार लय में चल रहे रोहित ने इस टीम के खिलाफ 2015 (मेलबर्न) विश्व कप मैच में 137 और 2019 (बर्मिंघम) विश्व कप में 104 रन की पारियां खेली है। भारत 2007 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ उलटफेर का शिकार होने के बाद लगातार तीन बार 300 से अधिक रन बनाने में सफल रहा है। विश्व कप में भारतीय कप्तान के नाम रिकॉर्ड सात शतक है और वह भारतीय समर्थकों से भरे मैदान में एक और प्रभावी पारी खेलने के लिए तैयार है।

Rohit Sharma in 2023 ODI WC - 2 fifty-plus scores in 3 innings.

Virat Kohli in 2023 ODI WC - 2 fifty-plus scores in 3 innings.



Two pillars of India's batting unit #RohitSharma #ViratKohli #India #INDvsBAN #Cricket #ODIs #WorldCup pic.twitter.com/vqFEbwBKIT — Wisden India (@WisdenIndia) October 18, 2023 2015 ODI World Cup: Century against Bangladesh

2019 ODI World Cup: Century against Bangladesh





Rohit Sharma will be eager to continue his good form at Pune #RohitSharma #India #INDvsBAN #Cricket #ODIs #WorldCup pic.twitter.com/jUggBJWbXQ

— Wisden India (@WisdenIndia) October 18, 2023 बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर

बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके कप्तान शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) बायीं जांघ की चोट से भर गए हैं और चयन के लिए उपलब्ध है। विश्व कप के पहले मैच में व्यापक जीत और उसके बाद बेहतर टीमों के खिलाफ दो हार ने बांग्लादेश को कुछ हद तक हताश किया है। लगातार तीसरे हार के बाद टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह काफी कठिन हो जाएगी। पहले तीन मैचों में लिए लिटन दास (Litton Das) और मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan) ने एक-एक अर्धशतक लगाने में सफल रहे लेकिन नजमुल हसन शंटो (Najmul Hossain Shanto) और तौहीद हृदय (Towhid Hridoy) जैसे युवा खिलाड़ियों ने निराश किया। मध्यक्रम में मुशफिकुर रहीम ही बड़ी पारी खेलने में सफल रहे। अनुभवी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान लय हासिल करने के लिए जूझ रहे है ऐसे में पारी की शुरुआत में गेंदबाज दबाव बनाने में नाकाम रहे है। (भाषा)

टीमें: भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन इशान किशन ,सूर्यकुमार यादव।