"क्या आपके पिता ने आपको नहीं सिखाया" गावस्कर ने किया मार्श से प्रश्न, मिला मजेदार जवाब

Gavaskar-Marsh Conversation AUSvsSL : पांच बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे विश्व कप 2023 की बेहद निराशाजनक शुरुआत के बाद, कल यानी 16 अक्टूबर वह दिन था जब उन्होंने टूर्नामेंट का अपना पहला मैच जीता था जो लखनऊ में श्रीलंका के खिलाफ खेला गया था (AUSvsSL Ekana Stadium, Lucknow)। इस मैच में श्रीलंका ने बैटिंग चुनी और ऑस्ट्रेलिया को 210 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 35.2 ओवर में हासिल कर लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, उन्होंने अपने शुरुआती विकेट 25 के स्कोर के आसपास खो दिए थे, लेकिन India के खिलाफ 0 और South Africa के खिलाफ 7 रन के स्कोर के बाद, मिशेल मार्श ने विश्व कप 2023 में अपनी पहली बड़ी पारी खेली, जिसने ऑस्ट्रेलिया की जीत में अच्छा योगदान दिया। .(Mitchell Marsh in ODI World Cup 2023)



ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज Mitchell Marsh ने लखनऊ की मुश्किल पिच पर श्रीलंका के खिलाफ 51 गेंदों में 52 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट में पहली जीत दिलाने में मदद की। मिशेल मार्श और अधिक रन बनाते लेकिन चमिका करुणारत्ने (Chamika Karunaratne Run out) ने उन्हें रनआउट कर दिया। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद जोश इंगलिस (Josh Inglis) ने 58 रन, मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) ने 40 रन और ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने 21 गेंदों में 31 रन बनाए.



गावस्कर ने मिचेल मार्श के पिता को लेकर किया सवाल, मिला मजेदार रिप्लाई मैच के बाद मिशेल मार्श ने अपने पिता ज्योफ मार्श (Geoff Marsh), जो Sunil Gavaskar के साथ खेलते थे, पर सुनील गावस्कर के सवाल का बहुत ही मजेदार जवाब दिया। मिच मार्श की बल्लेबाजी उनके पिता ज्योफ मार्श से बिल्कुल विपरीत है, जिनका स्ट्राइक रेट 117 वनडे मैचों में 55.33 था, जबकि उनके बेटे का स्ट्राइक रेट 93.85 है। (Mitchell Marsh-Geoff Marsh Career Conmparison) वह एक सलामी बल्लेबाज थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 टेस्ट और 117 एकदिवसीय मैच खेले, जिसमें क्रमशः 2854 और 4357 रन बनाए। उनका वनडे फॉर्मेट में औसत 39.97 और स्ट्राइक रेट 55.93 रहा। उन्होंने नौ शतक और 22 अर्द्धशतक बनाए। मिशेल के भाई शॉन मार्श (Shaun Marsh) भी टेस्ट और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में टीम का हिस्सा रहे हैं।

मिशेल मार्श की जोरदार हिटिंग से चकित होकर, सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर से मजाक में पूछा, "क्या आपके पिता ने आपको इस तरह से बल्लेबाजी करना (रक्षात्मक शॉट खेलना) नहीं सिखाया?" (Didn't your father ever teach you to play like this?)

गावस्कर के इस सवाल पर मार्श ने भी मजेदार जवाब देते हुए कहा, "मैं उनके खराब स्ट्राइक रेट की भरपाई कर रहा हूं।" (“I am making up for his poor strike rate”)