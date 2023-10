5 रनों पर 3 विकेट पर खत्म किया 2 रनों पर 3 विकेट से शुरु हुआ विश्वकप में भारतीय बल्लेबाजों का सफर

They troll Virat Kohli for 5-3 under his captaincy.



Meanwhile, scorecard under Rohit's captaincy #INDvsAUS pic.twitter.com/ZXOEPiB5Am — ` (@chixxsays) October 8, 2023

#INDvsAUS #WorldCup2023

Girls: next time we prepare well

Meanwhile Boys : pic.twitter.com/cePa9cXsaj

— Valdimiputin ( Parody account) (@valdimiputin) October 8, 2023

Score 2 For 3 Ducks Ah #INDvsAUSpic.twitter.com/7aiNvjrvxK

— Rebel Relangi (@RebelRelangi) October 8, 2023

THREE DUCKS TO START INDIA'S WORLD CUP 2023 WITH THE BAT pic.twitter.com/wsjBImQPHv

Condition of ICT fans after watching 3 Duck scores… pic.twitter.com/d0eHTqeW0h

INDvsAUS न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे विश्वकप 2019 में भारतीय बल्लेबाजों ने 5 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे। यह मैच सेमीफाइनल था और भारत 242 रन नहीं बना पाई थी। आज भारत ने चेन्नई में वनडे विश्वकप 2023 का आगाज ऑस्ट्रेलिया को 199 पर समेट कर किया लेकिन बल्लेबाजी का आगाज 2 रनों पर 3 विकेटों से हुआ। तीनों ही बल्लेबाज, ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले आउट हुए।2 विकेट हेजलवुड तो स्टार्क को 1 विकेट मिला। मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में ईशान किश को स्लिप्स में आउट करवाया। इसके बाद हेजलवुड ने कप्तान रोहित शर्मा को पगबाधा किया। फिर श्रेयस अय्यर कवर्स पर वॉर्नर को कैच थमा बैठे।इससे पहले रवींद्र जाडेजा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की सधी हुई गेंदबाजी की बदौलत भारत ने रविवार को आईसीसी विश्वकप के पांचवें एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 49.3 ओवर में 199 रन पर ढ़ेर कर दिया है।भारतीय गेंदबाजों ने शुरु से ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजो को खुलकर खेलने नहीं दिया। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने मिचेल मार्श को शून्य पर कोहली के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। उस समय टीम का स्कोर महज पांच रन था।इसके बाद 17 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने डेविड वॉर्नर को 41 रन पर अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जाडेजा ने 28वें ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ 46 को बोल्ड आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। मार्नस लाबुशेन 27 रन को जाडेजा ने 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने कैच आउट कर दिया। इसी ओवर में चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी शून्य को पगबाधा आउट कर पवेलियन भेज दिया। ग्लेन मैक्सवेल 15 रन को कुलदीप ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद गेंदबाजी करने आये आर अश्विन ने कैमरन ग्रीन आठ रन को हार्दिक के हाथों कैच आउट करा दिया। 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने पैट कमिंस 15 रन को श्रेयस के हाथों कैच आउट कर ऑस्ट्रेलिया को आठवां झटका दिया। ऐडम ज़ैम्पा छह रन को हार्दिक ने कोहली के हाथों कैच कराकर आउट किया। सिराज ने मिचेल स्टार्क 28 रन को श्रेयस के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक ऐडम ज़ैम्पा छह रन को कोहली के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 199 रन के स्कोर पर समेट दिया। जॉश हेज़लवुड एक रन बनाकर नाबाद रहे।भारत की ओर से रवींद्र जाडेजा ने 28 रन देकर तीन विकेट, कुलदीप यादव 42 रन देकर दो विकेट, जसप्रीत बुमराह 35 रन देकर दो विकेट तथा रवि अश्विन, हार्दिक पंड्या और मोहम्मद सिराज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।