बड़ी खबर, 1 मार्च से दूसरे चरण का टीकाकरण, 60 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा वैक्सीन, प्राइवेट में लगेंगे पैसे

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को एलान किया कि एक मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस चरण के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र वाले उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी, जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी है।

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगाया जाएगा। 10 हजार सरकारी और 20 हजार से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा।



Those who want to get vaccinated from private hospitals will have to pay. The amount they would need to pay will be decided by the health ministry within 3-4 days as they are in discussion with manufacturers & hospitals: Union Minister pic.twitter.com/Vi0V37oOJL