सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई कोविशिल्ड की पहली खेप, 3 दिन बाद शुरू होगा सबसे बड़ा 'टीकाकरण' अभियान

नई दिल्ली। की पहली की पहली खेप सोमवार सुबह पुणे से रवाना हो गई। 16 जनवरी से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बताया है।

आज सुबह 3 ट्रकों में कोरोना वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट से पुणे एयरपोर्ट लाया गया। यहां से कुल 8 उड़ानें कोविशिल्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर ले जाएंगी। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। फिर दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा जाएगा।

