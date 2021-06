CoronaVirus Live Updates : कोरोना के नए मामलों में कमी, संक्रमण से 3380 की मौत

-भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,20,529 नए मामले आए और 3,380 लोगों की संक्रमण के कारण जान चली गई। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 2,86,94,879 हो गए और मृतकों की संख्या 3,44,082 पर पहुंची।

India reports 1,20,529 new #COVID19 cases, 1,97,894 discharges, and 3,380 deaths in the last 24 hours, as per Health Ministry



Total cases: 2,86,94,879

Total discharges: 2,67,95,549

Death toll: 3,44,082

Active cases: 15,55,248



Total vaccination: 22,78,60,317 pic.twitter.com/oF9tm1scaX