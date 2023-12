Merry christmas 2023 : ईसा मसीह के जन्म की रोचक कथा

What should be done during Pradosh period: यदि आपको किसी अमंगल से बचना हो तो शिवजी के प्रदोष काल को जानना जरूरी है। शास्त्रानुसार प्रदोषकाल सूर्यास्त से 2 घड़ी (48 मिनट) तक रहता है। कुछ विद्वान मतांतर से इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व व सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात् तक भी मान्यता देते हैं। इसी के साथ संधिकाल प्रारंभ होता है। संधिकाल में कुछ ऐसा कार्य हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और 5 ऐसे कार्य है जिन्हें जरूर करना चाहिए।