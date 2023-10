Chhattisgarh Election : छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने किया वादा, सत्ता में रहे तो स्कूल-कॉलेज में मुफ्त होगी शिक्षा

Another blow to Congress before the elections : राजस्थान में पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद और नंदलाल पूनियां तथा जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल सहित अनेक नेता शनिवार को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने कहा, देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और विचारधारा के समर्थक बढ़ रहे हैं।