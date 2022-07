Chess Olympiad 2022 के मस्कट 'थांबी' के चर्चे, उद्घाटन में चेन्नई रंग और रोशनी से हुआ सराबोर (Pics & Videos)

45ft tall pillar “Stupa of Sculptures” newly erected on the entrance of Mahabalipuram is dazzling for the inauguration of 44th International Chess Olympiad #ChessChennai2022 #ChessOlympiad2022#MKStalin pic.twitter.com/ydkw1560WZ — (@isai_) July 28, 2022

The iconic Napier Bridge in is a dazzling Chess Board on the eve of Chess Olympiad. Welcome to Chennai

Awesome video by the Pudukkottai district administration on the event of



World's biggest chess competition FIDE 2022, Chennai - July 28 to August 10

पहली बार भारत में हो रहे के उद्घाटन समारोह में यहां का नेहरू इंडोर स्टेडियम रोशनी से जगमगाया हुआ है और यहां की फिजा में इस खेल को लेकर जोश और जुनून को महसूस किया जा सकता है।शतरंज ओलंपियाड के 44 वें सत्र के आगाज से पहले चेन्नई के मुख्य इलाके को शानदार तरीके से सजाया गया है।स्टेडियम के बाहर रंग-बिरंगे की आकर्षक रोशनी के साथ बड़े आकार का शतरंज बोर्ड और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों के झंडे लगे है।> > स्टेडियम के मंच पर बड़े शतरंज के खेल में इस्तेमाल होने वाले ‘ किंग, क्वीन, रूक, बिशप, नाइट और पौन्स’ के बड़े आकार के टुकड़ों से सजाया गया है।इस मौके पर विशेष नृत्य-गीत ‘वणक्कम चेन्नई, वणक्कम शतरंज’ का प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर खेलों की मेजबानी करने वाले ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मामल्लापुरम में की रेत-मूर्तिकला के विषय पर एक ऑडियो विजुअल का प्रदर्शन हुआ।आर्केस्ट्रा की धुनों और तालियों की गड़गड़ाहट ने जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना और बारबाडोस सहित दर्जनों देशों की टीमों का स्टेडियम में स्वागत किया गया।इस मौके पर वाद्य यंत्रों से निकले ‘जय हो’ के धुन और ‘वंदे मातरम्’ के गायन में वहां मौजूद लोगों में जोश भर दिया।उद्घाटन समारोह में शीर्ष अभिनेता रजनीकांत भी मौजूद थे।ओलंपियाड के शुभंकर ‘थांबी’ (सफेद पारंपरिक पोषाक में घोड़ा) को कई जगहों पर देखा जा सकता है जबकि तमिलनाडु सरकार इस प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। राज्य सरकार की इस प्रतियोगिता की मुख्य प्रायोजक भी है।दुनिया के पास यह तटीय शहर मामल्लापुरम को जानने का मौका है। अपनी शिल्पकला और समुद्र तट के किनारे बने मंदिरों के लिए मशहूर इस शहर में दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ दिमाग और खिलाड़ी खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे।स्थानीय निवासी जी मोहन ने कहा, ‘‘यह शानदार है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयेाजन शहर में हो रहा है। मामल्लापुरम को सुर्खियां बनने के अधिक मौके नहीं मिलते। ओलंपियाड के कारण इतने सारे लोगों की जवाब पर हमारे शहर का नाम है। मैं शतरंज को नहीं देखता लेकिन मैं विश्वनाथन आनंद और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानता हूं। उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम यहां पदक जीतेंगी और हमारे शहर को और अधिक लोकप्रिय बनाएंगी।’’भारत ओपन और महिला दोनों वर्ग में तीन-तीन टीम उतार रहा है और पदक के दावेदारों में शामिल है। लोगों को इस दौरान दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, अमेरिका के फाबियानो कारूआना और लेवोन अरोनियन तथा पोलैंड के यान क्रिस्टोन डुडा जैसे खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा।