मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. o romeo shahid kapoor vishal bhardwaj action thriller 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (08:05 IST)

O Romeo में शाहिद कपूर का सबसे डार्क अवतार: पत्थरदिल गैंगस्टर, खूंखार इश्क और अंडरवर्ल्ड वॉर

O Romeo film
अगर आपको विशाल भारद्वाज की फिल्में पसंद हैं, तो 2026 की शुरुआत में एक बड़ी फिल्म आपके लिए तैयार है। ‘O Romeo’ एक आने वाली हिंदी एक्शन-थ्रिलर है, जिसे विशाल भारद्वाज ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। खास बात यह है कि इसमें शाहिद कपूर एक ऐसे गैंगस्टर के रोल में दिखेंगे, जिसके भीतर प्यार का तूफान भी है और अंडरवर्ल्ड की आग भी।
 
फिल्म की कहानी का बेस ही ऐसा है कि शुरुआत से अंत तक टेंशन बनी रहे। एक “पत्थरदिल” गैंगस्टर, जो लोगों के लिए डर का दूसरा नाम है, जब वह सच्चे प्यार में पड़ता है, तो उसका पूरा जीवन उलट-पलट हो जाता है। और यही प्रेम, धीरे-धीरे एक ऐसी गैंग वॉर में बदलता है जो पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला देती है। यह सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि फॉरबिडन लव और अधूरे जुनून की कहानी भी है।
 

शाहिद कपूर-विशाल भारद्वाज: वही पुराना जादू, लेकिन नया तूफान

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे दमदार क्रिएटिव जोड़ियों में गिना जाता है। दोनों ने पहले ‘कमीने’ और ‘हैदर’ जैसी यादगार फिल्में साथ की हैं। ‘कमीने’ में जहां शाहिद ने अपने अलग अंदाज से सबको चौंकाया था, वहीं ‘हैदर’ में उनका इमोशनल और इंटेंस परफॉर्मेंस आज भी लोगों को याद है। अब ‘O Romeo’ में यह जोड़ी एक बार फिर से उसी “डार्क, रॉ और दमदार” सिनेमा के साथ लौट रही है, जिसकी उम्मीद दर्शक लंबे समय से कर रहे थे।
 

स्टारकास्ट भी है बेहद मजबूत

‘O Romeo’ की कास्ट इसे और बड़ा बनाती है। शाहिद कपूर फिल्म में उस्तरा के किरदार में हैं, जबकि तृप्ति डिमरी ‘अफशा’ के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में नाना पाटेकर ‘इस्माइल खान’ के किरदार में हैं, जो कहानी को गंभीरता और गहराई देने वाले हैं। साथ ही अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी (स्पेशल अपीयरेंस) भी फिल्म का हिस्सा हैं।
 

स्पेन और मुंबई में शूटिंग, म्यूजिक में गुलजार-विशाल की टीम

फिल्म की शूटिंग जनवरी 2025 से शुरू हुई थी और मुख्य रूप से स्पेन और मुंबई में हुई। यानी विजुअल्स में एक इंटरनेशनल स्केल देखने को मिल सकता है। संगीत विशाल भारद्वाज ने खुद तैयार किया है और गीत गुलजार ने लिखे हैं। यह कॉम्बिनेशन अपने आप में बड़ी उम्मीद जगाता है, क्योंकि विशाल-गुलजार की जोड़ी हमेशा क्लासिक म्यूजिक देती रही है।
 
कुल मिलाकर, ‘O Romeo’ 2026 की उन फिल्मों में से है, जो सिर्फ स्टार पावर पर नहीं, बल्कि कहानी, निर्देशन और माहौल पर टिकी है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।

O Romeo में शाहिद कपूर का सबसे डार्क अवतार: पत्थरदिल गैंगस्टर, खूंखार इश्क और अंडरवर्ल्ड वॉर

O Romeo में शाहिद कपूर का सबसे डार्क अवतार: पत्थरदिल गैंगस्टर, खूंखार इश्क और अंडरवर्ल्ड वॉरविशाल भारद्वाज की नई एक्शन-थ्रिलर ‘O Romeo’ में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर और दमदार स्टारकास्ट नजर आएगी। स्पेन-मुंबई में शूट हुई यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। कहानी में इश्क, गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की जंग है।

सनी देओल की 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इन दिन सिनेमाघारों में दस्तक देगी फिल्म

सनी देओल की 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इन दिन सिनेमाघारों में दस्तक देगी फिल्मभारतीय सिनेमा के तीन दिग्गज- सनी देओल, आमिर खान और राजकुमार संतोषक्ष पहली बार एक साथ स्क्रीन पर जादू बिखेरने के लिए तैयार है। आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी अपकमिंग पीरियड ड्रामा 'लाहौर 1947' की थिएट्रिकल रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया है। 'लाहौर 1947' इंडिपेंडेंस डे वीक के दौरान 13 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

प्राइम वीडियो ने किया म्यूज़िकल ड्रामेडी 'बैंडवाले' के वर्ल्डवाइड प्रीमियर का ऐलान

प्राइम वीडियो ने किया म्यूज़िकल ड्रामेडी 'बैंडवाले' के वर्ल्डवाइड प्रीमियर का ऐलानप्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली हिंदी सीरीज 'बैंडवाले' की दुनिया भर में प्रीमियर की तारीख 13 फरवरी घोषित कर दी है। ‘बैंडवाले’ को अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे ने बनाया और लिखा है, और इसका निर्देशन अक्षत वर्मा और अंकुर तिवारी ने किया है। यह प्राइम ओरिजिनल सीरीज़ OML एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है।

संन्यास के बाद आरिजीत सिंह ने मिलाया आमिर खान से हाथ! 'एक दिन' में बिखेरेंगे अपनी आवाज का जादू

संन्यास के बाद आरिजीत सिंह ने मिलाया आमिर खान से हाथ! 'एक दिन' में बिखेरेंगे अपनी आवाज का जादूसाई पल्लवी और जुनैद खान स्टारर फिल्म 'एक दिन' का टीज़र कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ था और जादुई रोमांटिक थीम और लीड जोड़ी की केमिस्ट्री के लिए इसे खूब प्यार मिला। आमिर खान प्रोडक्शंस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि अरिजीत सिंह अपनी आवाज़ अपकमिंग फिल्म 'एक दिन' के लिए देंगे।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com