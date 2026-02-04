बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. 6 february 2026 movie releases haunted 3d bhabhiji vadh 2 paro pinaki
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (17:48 IST)

6 फरवरी को सिनेमाघरों में धमाका: वध 2 सहित 6 फिल्में रिलीज, हॉरर, थ्रिलर, और कॉमेडी का तड़का

6 फरवरी को सिनेमाघरों में धमाका: वध 2 सहित 6 फिल्में रिलीज. हॉरर, थ्रिलर, और कॉमेडी का तड़का
इस समय सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 का जोर है, लेकिन 6 फरवरी वाले शुक्रवार 6 फिल्में रिलीज हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे बजट की है यानी उनमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन कई अलग-अलग शैली फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जैसे- हॉरर, परिवार-फ्रेंडली कॉमेडी, क्राइम-थ्रिलर और रोमांटिक ड्रामा। इन फिल्मों में हर उम्र और पसंद के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ है। 
 

Haunted 3D: Ghosts of the Past 

  • शैली: सुपरनैचुरल हॉरर
  • निर्देशक: विक्रम भट्ट
  • मुख्य कलाकार: महाक्षय चक्रवर्ती, चेतना पांडे, श्रुति प्रकाश
Haunted 3D: Ghosts of the Past एक साईकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म मूल Haunted – 3D के थीम यूनिवर्स में बनी एक नई स्टोरी है जिसमें दर्शक एक ऐसे घर की खौफनाक घटनाओं का सामना करते हैं जो अपने अतीत के भूतों और रहस्यों को उजागर करता है। कहानी में एक व्यक्ति अपने डर और मानसिक घावों से भागने के लिए पहाड़ों में एक अलग-थलग हवेली में आता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि वह घर दरअसल उसके अपने अतीत से जुड़ी भयानक शक्तियों से भरा है। इस फिल्म को 3D और AR (Augmented Reality) तकनीक के साथ पेश किया गया है, जिससे यह अनुभव और भी इमर्सिव (immersive) बनता है और थिएटर में डर का “लाइव” एहसास मिलता है। अगर आपको क्लासिक हॉरर और 3D विज़ुअल इफेक्ट्स के साथ गुदगुदाने वाला डर पसंद है, तो यह फिल्म आपको थिएटर में एक अलग अनुभव देगी।
 

Bhabiji Ghar Par Hain! Fun On The Run – फैमिली कॉमेडी बड़े पर्दे पर

  • शैली: कॉमेडी-ड्रामा
  • निर्देशक: शशांक बाली
  • मुख्य कलाकार: आसिफ शीख, रोहिताश गौड़, शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, रवि किशन, मुकेश तिवारी, दिनेश लाल यादव
Bhabiji Ghar Par Hain! Fun On The Run टीवी के मशहूर सीरियल भाभीजी घर पर हैं! का फिल्म वर्ज़न है। यह फिल्म उसी फैमिली-फ्रेंडली ह्यूमर, हास्य संवाद और किरदारों की शरारतों को बड़े पर्दे पर लाइव करती है। फिल्म में हास्य का मसाला रोड-ट्रिप या दौड़-भाग के नए परिदृश्यों के साथ है, जहां पुराने दोस्त-दुश्मन के बीच की हल्की-फुल्की नोक-झोंक और मज़ेदार स्थितियां दर्शकों को हँसी से लोटपोट करने का वादा करती हैं। गलतफहमी के बवंडर में, दो प्रतिद्वंद्वी पड़ोसी, विभूति और तिवारी, अपनी पत्नियों के साथ एक सड़क यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन क्रूर गैंगस्टर भाइयों, शांति और क्रांति से उलझने के बाद उनकी यह यात्रा अनोखा रूप ले लेती है। यह फिल्म परिवार के साथ हंसी-मज़ाक और मनोरंजन के लिए एक शानदार विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो टीवी सीरियल के फैन हैं।
 

Vadh 2 – दिल दहला देने वाला क्राइम-थ्रिलर

  • शैली: क्राइम थ्रिलर, मानव मनोविज्ञान
  • निर्देशक: जसपल सिंह संधू
  • मुख्य कलाकार: संजय मिश्रा, नीना गुप्ता
Vadh 2 2022 की Vadh की अगली कड़ी बनी है और यह अपने क्राइम-थ्रिलर कथानक के लिए चर्चा में है। यह फिल्म अपराध, इंसान की कमजोरियों और नैतिकता के बीच की जटिलताओं को दिखाती है। एक चौंकाने वाले जेल अपराध में एक पुलिस अधिकारी की सच्चाई की खोज एक विधवा जेल गार्ड और जल्द ही रिहा होने वाले कैदी के जीवन से जुड़ी हुई है, जो नैतिकता और मुक्ति के जाल को उजागर करती है। अगर आप ऐसे सिनेमैटिक अनुभव पसंद करते हैं जिसमें सस्पेंस, इमोशन और थ्रिल का संतुलन है, तो Vadh 2 आपके वीकेंड प्लान में जरूर शामिल हो सकती है।
 

Paro Pinaki Ki Kahani – रोमांटिक-सोशल ड्रामा

  • शैली: रोमांस, ड्रामा
  • निर्देशक: रुद्र जादौन
  • मुख्य कलाकार: ईशिता सिंह, संजय बिश्नोई
Paro Pinaki Ki Kahani नाम से ही यह फिल्म दर्शकों को एक भावनात्मक प्रेम कहानी का अनुभव देती है। फिल्म में पारो और पिनाकी की प्रेम यात्रा दिखाई जाती है, लेकिन जल्दी ही यह खतरनाक रूप ले लेती है। ट्रेन के बाथरूम में गुप्त बैठकों के दौरान एक मैनहोल क्लीनर और एक सब्जी विक्रेता के बीच प्यार हो जाता है। जब वह दिखना बंद हो जाती है, तो वह उसे ढूंढने के लिए एक खतरनाक खोज शुरू करता है।
 

The Return of the Army Man

  • शैली: एक्शन
  • निर्देशक: बाबू भट्ट 
  • मुख्य कलाकार: नय्यूम खान, शालिनी चौहान 
गंगा वॉर फाइटर्स द्वारा एक शिक्षित नागरिक की हत्या कर दी जाती है, जिससे सेना का एक जवान टाइगर क्रोधित हो जाता है, जो बदला लेने के क्रूर रास्ते पर निकल पड़ता है। जब अंततः न्याय मिलता है, तो कानून उसके साथ खड़ा होता है, प्रतिशोध और धार्मिकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है।
 

THE SECOND WIND

  • शैली: बायोग्राफी, स्पोर्ट्स 
  • निर्देशक: इंदिरा बैकेरीकर 
  • मुख्य कलाकार: नंदिनी खोसला, मल्लिक बैक, सैयद मोहम्मद, हिरल मनवानी 
यह दो एथलीटों, एक कैंसर से बचे और एक राष्ट्रीय तैराक की कहानी है, जो असफलताओं का सामना करते हैं, टूट जाते हैं, और जीवन में वापसी के लिए संघर्ष करते हैं, रास्ते में उद्देश्य और ताकत को फिर से खोजते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

‘दो दीवाने सहर में’ ट्रेलर रिलीज, वैलेंटाइन वीक में इमोशनल लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं सिद्धांत–मृणाल

‘दो दीवाने सहर में’ ट्रेलर रिलीज, वैलेंटाइन वीक में इमोशनल लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं सिद्धांत–मृणालज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। इमोशनल और रियल फील देने वाले टीज़र के बाद, सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर यह फिल्म अब रोमांस को और गहराई देती दिख रही है, जो काफी सच्ची और रिलेटेबल लगती है।

6 बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहीं प्रियंका चोपड़ा, 'वाराणसी' के लिए राजामौली के सामने रखी थी यह शर्त

6 बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहीं प्रियंका चोपड़ा, 'वाराणसी' के लिए राजामौली के सामने रखी थी यह शर्तएसएस राजामौली भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्ममेकर्स में से हैं, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर की परिभाषा ही बदल दी। बड़े स्केल, दमदार विज़न और यादगार कहानियों के लिए पहचाने जाने वाले राजामौली अब अपनी अगली मेगा एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' के साथ लौट रहे हैं।

उस रात वो घर नहीं पहुंची, तापसी पन्नू की फिल्म ‘अस्सी’ का दमदार ट्रेलर रिलीज

उस रात वो घर नहीं पहुंची, तापसी पन्नू की फिल्म ‘अस्सी’ का दमदार ट्रेलर रिलीजतापसी पन्नू की मोस्ट अवेटेड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर 'अस्सी' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है और इंटरनेट को उनका यह अवतार खूब पसंद आ रहा है। थप्पड़ के बाद एक बार फिर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ काम करते हुए तापसी उसी स्पेस में लौटती दिख रही हैं, जिसे फैंस हमेशा उनका मानते रहे हैं। फिल्म 20 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है।

6 फरवरी को सिनेमाघरों में धमाका: वध 2 सहित 6 फिल्में रिलीज, हॉरर, थ्रिलर, और कॉमेडी का तड़का

6 फरवरी को सिनेमाघरों में धमाका: वध 2 सहित 6 फिल्में रिलीज, हॉरर, थ्रिलर, और कॉमेडी का तड़का6 फरवरी को भारत में एक साथ 6 नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें Haunted 3D का डर, Bhabiji Ghar Par Hain! की कॉमेडी, Vadh 2 का थ्रिल, और Paro Pinaki Ki Kahani जैसी भावनात्मक कहानी शामिल है। जानिए हर फिल्म की स्टोरीलाइन, स्टारकास्ट, निर्देशक और खास बातें।

मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' के टाइटल पर छिड़ा विवाद, क्या रिलीज से पहले बदलेगा नाम?

मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' के टाइटल पर छिड़ा विवाद, क्या रिलीज से पहले बदलेगा नाम?मनोज बाजपेयी भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं, जो अपनी अदाकारी से किसी भी किरदार में जान फूंक देते हैं। लेकिन इस बार उनकी आने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडत' विवादों में घिर गई है। हाल ही में इस फिल्म की घोषणा हुई है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com