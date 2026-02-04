6 फरवरी को सिनेमाघरों में धमाका: वध 2 सहित 6 फिल्में रिलीज, हॉरर, थ्रिलर, और कॉमेडी का तड़का

इस समय सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 का जोर है, लेकिन 6 फरवरी वाले शुक्रवार 6 फिल्में रिलीज हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे बजट की है यानी उनमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन कई अलग-अलग शैली फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जैसे- हॉरर, परिवार-फ्रेंडली कॉमेडी, क्राइम-थ्रिलर और रोमांटिक ड्रामा। इन फिल्मों में हर उम्र और पसंद के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ है।

Haunted 3D: Ghosts of the Past

शैली: सुपरनैचुरल हॉरर

निर्देशक: विक्रम भट्ट

मुख्य कलाकार: महाक्षय चक्रवर्ती, चेतना पांडे, श्रुति प्रकाश

Haunted 3D: Ghosts of the Past एक साईकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म मूल Haunted – 3D के थीम यूनिवर्स में बनी एक नई स्टोरी है जिसमें दर्शक एक ऐसे घर की खौफनाक घटनाओं का सामना करते हैं जो अपने अतीत के भूतों और रहस्यों को उजागर करता है। कहानी में एक व्यक्ति अपने डर और मानसिक घावों से भागने के लिए पहाड़ों में एक अलग-थलग हवेली में आता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि वह घर दरअसल उसके अपने अतीत से जुड़ी भयानक शक्तियों से भरा है। इस फिल्म को 3D और AR (Augmented Reality) तकनीक के साथ पेश किया गया है, जिससे यह अनुभव और भी इमर्सिव (immersive) बनता है और थिएटर में डर का “लाइव” एहसास मिलता है। अगर आपको क्लासिक हॉरर और 3D विज़ुअल इफेक्ट्स के साथ गुदगुदाने वाला डर पसंद है, तो यह फिल्म आपको थिएटर में एक अलग अनुभव देगी।

Bhabiji Ghar Par Hain! Fun On The Run – फैमिली कॉमेडी बड़े पर्दे पर

शैली: कॉमेडी-ड्रामा

निर्देशक: शशांक बाली

मुख्य कलाकार: आसिफ शीख, रोहिताश गौड़, शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, रवि किशन, मुकेश तिवारी, दिनेश लाल यादव

Bhabiji Ghar Par Hain! Fun On The Run टीवी के मशहूर सीरियल भाभीजी घर पर हैं! का फिल्म वर्ज़न है। यह फिल्म उसी फैमिली-फ्रेंडली ह्यूमर, हास्य संवाद और किरदारों की शरारतों को बड़े पर्दे पर लाइव करती है। फिल्म में हास्य का मसाला रोड-ट्रिप या दौड़-भाग के नए परिदृश्यों के साथ है, जहां पुराने दोस्त-दुश्मन के बीच की हल्की-फुल्की नोक-झोंक और मज़ेदार स्थितियां दर्शकों को हँसी से लोटपोट करने का वादा करती हैं। गलतफहमी के बवंडर में, दो प्रतिद्वंद्वी पड़ोसी, विभूति और तिवारी, अपनी पत्नियों के साथ एक सड़क यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन क्रूर गैंगस्टर भाइयों, शांति और क्रांति से उलझने के बाद उनकी यह यात्रा अनोखा रूप ले लेती है। यह फिल्म परिवार के साथ हंसी-मज़ाक और मनोरंजन के लिए एक शानदार विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो टीवी सीरियल के फैन हैं।

Vadh 2 – दिल दहला देने वाला क्राइम-थ्रिलर

शैली: क्राइम थ्रिलर, मानव मनोविज्ञान

निर्देशक: जसपल सिंह संधू

मुख्य कलाकार: संजय मिश्रा, नीना गुप्ता

Vadh 2 2022 की Vadh की अगली कड़ी बनी है और यह अपने क्राइम-थ्रिलर कथानक के लिए चर्चा में है। यह फिल्म अपराध, इंसान की कमजोरियों और नैतिकता के बीच की जटिलताओं को दिखाती है। एक चौंकाने वाले जेल अपराध में एक पुलिस अधिकारी की सच्चाई की खोज एक विधवा जेल गार्ड और जल्द ही रिहा होने वाले कैदी के जीवन से जुड़ी हुई है, जो नैतिकता और मुक्ति के जाल को उजागर करती है। अगर आप ऐसे सिनेमैटिक अनुभव पसंद करते हैं जिसमें सस्पेंस, इमोशन और थ्रिल का संतुलन है, तो Vadh 2 आपके वीकेंड प्लान में जरूर शामिल हो सकती है।

Paro Pinaki Ki Kahani – रोमांटिक-सोशल ड्रामा

शैली: रोमांस, ड्रामा

निर्देशक: रुद्र जादौन

मुख्य कलाकार: ईशिता सिंह, संजय बिश्नोई

Paro Pinaki Ki Kahani नाम से ही यह फिल्म दर्शकों को एक भावनात्मक प्रेम कहानी का अनुभव देती है। फिल्म में पारो और पिनाकी की प्रेम यात्रा दिखाई जाती है, लेकिन जल्दी ही यह खतरनाक रूप ले लेती है। ट्रेन के बाथरूम में गुप्त बैठकों के दौरान एक मैनहोल क्लीनर और एक सब्जी विक्रेता के बीच प्यार हो जाता है। जब वह दिखना बंद हो जाती है, तो वह उसे ढूंढने के लिए एक खतरनाक खोज शुरू करता है।

The Return of the Army Man

शैली: एक्शन

निर्देशक: बाबू भट्ट

मुख्य कलाकार: नय्यूम खान, शालिनी चौहान

गंगा वॉर फाइटर्स द्वारा एक शिक्षित नागरिक की हत्या कर दी जाती है, जिससे सेना का एक जवान टाइगर क्रोधित हो जाता है, जो बदला लेने के क्रूर रास्ते पर निकल पड़ता है। जब अंततः न्याय मिलता है, तो कानून उसके साथ खड़ा होता है, प्रतिशोध और धार्मिकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है।

THE SECOND WIND

शैली: बायोग्राफी, स्पोर्ट्स

निर्देशक: इंदिरा बैकेरीकर

मुख्य कलाकार: नंदिनी खोसला, मल्लिक बैक, सैयद मोहम्मद, हिरल मनवानी

यह दो एथलीटों, एक कैंसर से बचे और एक राष्ट्रीय तैराक की कहानी है, जो असफलताओं का सामना करते हैं, टूट जाते हैं, और जीवन में वापसी के लिए संघर्ष करते हैं, रास्ते में उद्देश्य और ताकत को फिर से खोजते हैं।