शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (17:45 IST)

वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल का कर्टेन रेझर इवेंट रहा हिट, सिनेमा से बदलाव की ताकत पर जोर

Waterfront Indie Film Festival
स्वतंत्र सिनेमा को समर्पित वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल (WIFF) ने मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में अपना कर्टेन रेझर इवेंट आयोजित किया। इंडस्ट्री के बड़े नाम और दर्शक इस मौके पर मौजूद रहे। इस आयोजन का संचालन जानी-मानी अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया। 
 
ऋचा चड्ढा के साथ मंच पर सुधीर मिश्रा, बॉबी बेदी, शूजीत सरकार, रजत कपूर, दीपा गहलोट और श्रीधर रंगायन जैसे दिग्गज मौजूद रहे। सभी ने मिलकर इंडी सिनेमा के भविष्य, चुनौतियों और नए अवसरों पर खुलकर चर्चा की।
 
ऋचा ने हाल ही में रिलीज़ हुई मराठी इंडी फिल्म “सबर बॉन्ड” का उदाहरण देते हुए कहा कि सशक्त कहानियां ही दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाती हैं। उन्होंने मराठी और मलयालम इंडी फिल्मों की उपलब्धियों को पूरे देश के फिल्मकारों के लिए प्रेरणा बताया।
 
उन्होंने आगे कहा,  बजट और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी दिक्कतें इंडी सिनेमा के सामने हैं, लेकिन अच्छी कहानियाँ नज़रिए बदल सकती हैं। यही कला की असली ताकत है।
 
वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर तक रंगशिला थिएटर, अराम नगर, वर्सोवा में होगा। यहां इंडी फिल्मों की स्क्रीनिंग, पैनल चर्चाएँ और मास्टरक्लास आयोजित की जाएंगी। फेस्टिवल की संस्थापक विंता नंदा ने कहा, WIFF का मकसद सिर्फ फिल्में दिखाना नहीं है, बल्कि अलग-अलग आवाज़ों को जोड़ना और स्वतंत्र कहानियों को मंच देना है। 
