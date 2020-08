Boycott The Kapil Sharma Show : आखिर क्यों हैं कपिल शर्मा निशाने पर? The Kapil Sharma Show, Sushant Singh Rajput, Salman Khan : सोशल मीडिया पर कई तरह के कैम्पेन चलते रहते हैं और इन दिनों सेलिब्रिटीज़ लोगों के निशाने पर हैं। ताजा शिकार है कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show)।