38 की उम्र में दुल्हन बनेंगी श्रद्धा कपूर! शादी के सवाल पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। श्रद्धा काफी समय से राइटर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं। दोनों साथ में कई बार स्पॉट होते रहते हैं। हालांकि श्रद्धा ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है।

38 साल की हो चुकी श्रद्धा कपूर के फैंस यह जानने को बेकरार है कि आखिर वह शादी कब कर रही हैं। अब श्रद्धा कपूर ने इसका जवाब दे दिया है। दरअसल, एक जूलरी ब्रांड के प्रमोशन के लिए श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया।

इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक फैन ने श्रद्धा से पूछा कि 'वह शादी कब कर रही हैं?' इस पर एक्ट्रेस ने मजेदार जवाब देते हुए लिखा, 'मैं करूंगी, विवाह करूंगी।'

श्रद्धा कपूर के इस जवाब पर फैंस कयास लगा रहे हैं कि उनकी शादी फिक्स हो गई हैं। वह जल्द ही सात फेरे ले सकती हैं। एक फैन ने कमेंट किया, 'अब ज्यादा इंतजार मत करवाओ, जल्दी-जल्दी दुल्हन बन जाओ।' एक अन्य ने लिखा, 'मगर वह दिन कब आएगा प्यारी स्त्री।'

वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर जल्द ही मराठी तमाशा और लावणी आर्टिस्ट विथाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक 'ईथा' में नजरआने वाली हैं। इसके अलावा उनके पास फिल्म 'नागिन' भी है।